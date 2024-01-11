البنتاغون يحقق في دخول وزير الدفاع المستشفى

القاهرة - بوابة الوسط

يعتزم المحقق العام المستقل في البنتاغون فتح تحقيق في شأن العلاج الطبي الأخير الذي تلقاه وزير الدفاع لويد أوستن، وعدم إبلاغه الإدارة الأميركية بدخوله المستشفى، وفق ما أفادت مذكرة صدرت الخميس.

وجاء في المذكرة أن «الهدف من المراجعة هو النظر في الأدوار والآليات والمسؤوليات والأفعال المتصلة بنقل وزير الدفاع إلى المستشفى بين ديسمبر 2023 ويناير 2024»، في إشارة إلى دخول أوستن المستشفى لتلقي العلاج من سرطان البروستات ومضاعفاته، بحسب وكالة «فرانس برس».

أعلن البنتاغون في قت سابق أن أوستن يخضع للعلاج إثر إصابته بسرطان البروستات، بعدما واجه انتقادات لتأخره أيامًا عدة قبل إبلاغ البيت الأبيض بدخوله المستشفى.