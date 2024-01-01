وكالة تسنيم: سفينة حربية إيرانية تدخل البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية الإيرانية للأنباء اليوم الإثنين، أن المدمرة البحرية الإيرانية ألبرز دخلت البحر الأحمر، مع تصاعد التوترات في الممر المائي المهم في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وتعرض السفن لهجمات من جانب الحوثيين في اليمن المتحالفين مع إيران.

ولم تقدم الوكالة تفاصيل عن مهمة ألبرز، لكنها قالت إن سفنا حربية إيرانية تعمل في المنطقة «لتأمين خطوط الملاحة ومحاربة القراصنة وغيرها من المهام» منذ عام 2009، بحسب وكالة «رويترز».

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واستهدف الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن، سفنا في البحر الأحمر منذ نوفمبر لإظهار الدعم لأهالي قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وفي مواجهة ذلك حولت الكثير من شركات الشحن الكبرى سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا الأطول والأكثر تكلفة كبديل لقناة السويس، التي يمر عبرها نحو 12% من التجارة العالمية.

وقالت تسنيم إن المدمرة ألبرز دخلت البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب، دون أن تذكر توقيتا.

وكانت هناك تقارير غير مؤكدة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن وصولها في وقت متأخر من يوم السبت.

«لن يتمكن أحد من التحرك في منطقة نسيطر عليها»

وأفادت قناة «برس تي.في» التلفزيونية الإيرانية بأن السفينة، وهي من طراز ألفاند، انضمت إلى الأسطول 34 للبحرية الإيرانية إلى جانب سفينة الدعم بوشهر، وقامت بدوريات في خليج عدن وشمال المحيط الهندي ومضيق باب المندب منذ عام 2015.

وهاجم الحوثيون سفينة حاويات تابعة لشركة ميرسك بصواريخ وزوارق صغيرة يومي السبت والأحد، مما دفع الشركة إلى وقف جميع رحلاتها عبر البحر الأحمر لمدة 48 ساعة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية في الثاني من ديسمبر، عن قائد البحرية شهرام إيراني القول إن ألبرز تنفذ مهاما في البحر الأحمر.

وقال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، في 14 ديسمبر الماضي، «لن يتمكن أحد من التحرك في منطقة نسيطر عليها»، في إشارة إلى البحر الأحمر.