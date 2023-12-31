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مقتل 10 حوثيين في القصف الأميركي على زوارق بالبحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 31 ديسمبر 2023, 04:05 مساء
مقتل 10 حوثيين في القصف الأميركي على زوارق بالبحر الأحمر
زوارق تابعة لجماعة الحوثي في البحر الأحمر. (الإنترنت)
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قُتل عشرة حوثيين يمنيين وأُصيب اثنان آخران جراء القصف الأميركي الأحد على زوارق هاجمت سفينة حاويات في جنوب البحر الأحمر، وفق ما قال مصدران ملاحيان في ميناء الحديدة اليمني.

وأفاد مصدر ملاحي في الميناء الخاضع لسيطرة الحوثيين، رفض الكشف عن اسمه، لوكالة «فرانس برس»، بـ«مقتل عشرة حوثيين وإنقاذ اثنين أصيبوا في القصف الأميركي على الزوارق الحوثية التي كانت تريد توقيف سفينة قبالة الحديدة».

وأكد مصدر ملاحي آخر دون الكشف عن هويّته حصيلة القتلى، مشيرًا إلى أن «أربعة ناجين وصلوا إلى الحديدة ومعهم جريحان نُقلا إلى مستشفى الصماد».

- الجيش الأميركي يعلن قتل طواقم 3 زوارق حوثية وإغراقها في البحر الأحمر

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الأميركي، قتل طواقم ثلاثة زوارق تابعة للحوثيين وإغراقها، ردًا على ثاني نداء استغاثة في أقلّ من 24 ساعة من جانب سفينة حاويات في البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، عبر منصّة «إكس»، إن مروحيات أميركية استجابت لنداء استغاثة من جانب سفينة «ميرسك هانغتشو»، التي تعرّضت لإطلاق نار من جانب أربعة قوارب تابعة للحوثيين.

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