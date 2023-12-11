استئناف الدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب عربي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس استئناف الدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء المقبل بطلب عربي، وذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أسقط قرابة 18 ألف شهيد.

وقال فرانسيس، في بيان الأحد، إنه تلقى رسالة من المندوب المصري والممثل الدائم الموريتاني بصفتهما رئيس المجموعة العربية ورئيس منظمة التعاون الإسلامي، يطلبان فيها استئناف الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة في أسرع وقت ممكن.

وأضاف رئيس الجمعية العامة أن الجلسة العامة الخامسة والأربعين للدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة سوف تعقد الثلاثاء 12 ديسمبر، عند الساعة الثالثة عصرًا في قاعة الجمعية العامة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ويجوز للجمعية العامة العمل بقرارها المعنون «متحدون من أجل السلام» الصادر في 3 نوفمبر 1950، أن تُعقد «دورة استثنائية طارئة» في غضون 24 ساعة، إذا بدا أن هناك تهديدًا للسلام أو خرقاً له أو أن هناك عملاً من أعمال العدوان، ولم يتمكن مجلس الأمن من التصرف بشأنه بسبب تصويت سلبي (استخدام الفيتو) من جانب عضو دائم.

متى تعقد الدورة الاستثنائية للأمم المتحدة؟

وفي 27 أكتوبر الماضي، استأنف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة التي حملت عنوان: الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد تلقيه خطابين من خمس من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة تطلب فيهما استئناف عقد الدورة الاستثنائية.

- هل باتت مبادئ «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» حبرًا على ورق في ظل ما يجري بغزة؟

- الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا عربيا يدعو إلى هدنة فورية في غزة

- بعد فيتو مجلس الأمن.. واشنطن تبيع ذخائر جديدة إلى «إسرائيل»

فيتو أميركي ضد وقف إطلاق النار في غزة.. وحزمة أسلحة جديدة للاحتلال الإسرائيلي

وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية، الأحد، الموافقة على بيع مجموعة جديدة من الذخائر إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي بـ106 ملايين دولار، وذلك بدون موافقة من الكونغرس.

يأتي ذلك بعد يومين فقط من استخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وهو ما أثار استهجان المجتمع الدولي.