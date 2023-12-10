هل باتت مبادئ «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» حبرًا على ورق في ظل ما يجري بغزة؟

القاهرة - بوابة الوسط

بالتزامن مع كل ما يحدث في فلسطين المحتلة يحتفل العالم اليوم بالذكرى 75 لليوم العالمي لحقوق الإنسان، هذا الإعلان الأممي الذي مثَّل مصدر إلهام لإعداد أكثر من ستين صكًا من صكوك حقوق الإنسان تمثّل مجتمعة معيارًا دوليًا لحقوق الإنسان، ولكن العدوان الإسرائيلي الغاشم والدامي على قطاع غزة يضع كل دول العالم قاطبة أمام امتحان التزاماتها بهذه المبادئ في مختلف المجالات ولا سيما كرامة الإنسان.

جرائم ضد الإنسانية وتهجير قسري

وتتواكب هذه الذكرى مع ما يشهده العالم من جرائم ضد الإنسانية وتهجير قسري، وإبادة جماعية بحق المواطنين الفلسطينيين في غزة، إذ يوصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الخامس والستين على التوالي ولا يتوانى في قصف مدن قطاع غزة بوابل الصواريخ والقصف والدمار، في الوقت الذي تفشل فيه الجهود الأممية في وقف العدوان على القطاع، الذي يعاني من حرب تسببت باستشهاد نحو 18 ألفًا أكثرهم من الأطفال والنساء وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين.

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ويصادف احتفاء العالم اليوم بالذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم سنة 1948 وهي السنة نفسها التي سقطت فيها حقوق الشعب الفلسطيني رسميًا.

وفشلت الجهود الأممية التى عبر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حيث جدد تصميمه بدعوته لوقف إطلاق النار في القطاع المدمر، موضحًا أن سلطة مجلس الأمن ومصداقيته تعرضت للتقويض بسبب عدم القدرة على تنفيذ قرار وقف إطلاق النار في غزة، في إشارة للفيتو الأميركي الذي عرقل مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة والذي خلف أكثر من 18 ألف شهيد أغلبهم من النساء والأطفال.

مسيرات داعمة للشعب الفلسطيني ومنددة بجرائم الاحتلال

وتزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، شهدت عدة مدن حول العالم مسيرات داعمة للشعب الفلسطيني ومنددة بجرائم الاحتلال في قطاع غزة، ففي العاصمة السويدية ستوكهولم، نظَّم المئات مسيرة داعمة للشعب الفلسطيني رفعوا خلالها أعلام فلسطين ولافتات تندد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتطالب بوقف الحرب.

وردد المشاركون في المسيرة عدة هتافات أبرزها «الحرية لفلسطين». وفي العاصمة البلجيكية بروكسل، نظم العشرات مراسم تأبين رمزي لشهداء غزة. وشهدت الفعالية العديد من الهتافات التضامنية مع الشعب الفلسطيني والمناهضة للاحتلال الإسرائيلي.

وبهذه المناسبة، طالبت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية، بضرورة التحرك الفوري من المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار والهجوم العسكري الإسرائيلي الواسع على قطاع غزة، الذي يتواصل لليوم الـ65 على التوالي، وإلزام إسرائيل بوقف جريمة الإبادة الجماعية التي تقترفها، ومجمل انتهاكاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وصولًا لتحقيق المساءلة والعدالة.

تطبيق مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في قطاع غزة

وفي سياق متصل، دعا المرصد العربي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل على تطبيق مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أقرته الأمم المتحدة في قطاع غزة، والابتعاد عن سياسة الكيل بمكيالين، مشددًا على أن ضمير الإنسانية قد قُتل مع كل مشاهد القتل المروع التي نشاهدها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، دون أن يُحرك المتحدثون عن حقوق الإنسان ساكنًا.

وجاء ذلك في بيان أصدره المرصد بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام، وهو ذكرى تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأكد المرصد العربي لحقوق الإنسان أن تمتع المواطنين بحقوقهم الأساسية على جميع المستويات حفاظًا على كرامتهم الإنسانية، يسهم في نشر المساواة والطمأنينة وخلق أجيال واعية قادرة على العطاء والارتقاء بدولها وتحقيق التنمية المستدامة. ولفت إلى أن كل إنسان لديه الحق الكامل في التمتع بجميع حقوقه ليست فقط السياسية، وإنما أيضًا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وكل الحقوق التي تسهم في العيش بكرامة دون عنصرية أو تمييز.

وأشار المرصد العربي لحقوق الإنسان إلى أن الدول العربية تسعى حثيثًا لوضع حقوق الإنسان ضمن الأولويات الوطنية، والعمل على صياغة سياسات وإستراتيچيات تسهم في تعزيز منظوماتها الوطنية لحقوق الإنسان.