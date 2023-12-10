«الصحة العالمية» تعتمد قرارًا يدعو لإرسال مساعدات فورية إلى غزة

القاهرة - بوابة الوسط

اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية الأحد بالإجماع قرارًا يدعو لإرسال مساعدات فورية إلى غزة لمواجهة الوضع الصحي المتدهور في القطاع الفلسطيني.

وبعدما فشل مجلس الأمن الدولي في الدعوة لوقف لإطلاق النار بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض، تبنت الدول الـ34 الأعضاء في المجلس التنفيذي للمنظمة بالإجماع قرارًا يدعو إلى «مرور فوري ودون عوائق للمساعدة الإنسانية» إلى قطاع غزة، بحسب «فرانس برس».

حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم الأحد، من أثر «كارثي» على الصحة للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة المحاصر، للشهر الثالث على التوالي.

وقال غيبرييسوس، في افتتاح جلسة استثنائية للمجلس التنفيذي للمنظمة مخصصة للبحث في تبعات العدوان الإسرائيلي على غزة، إن «تأثير النزاع على الصحة كارثي»، مؤكدًا أن أفراد الطواقم الصحية يؤدون مهمات مستحيلة في ظروف صعبة.

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وجاءت الجلسة بعدما قدمت 17 دولة عضو، وفلسطين ذات الوضع الخاص، مشروع قرار إلى منظمة الصحة العالمية، لمطالبة الاحتلال الإسرائيلي، بالاحترام الكامل لالتزاماته بحماية الطواقم الطبية والإنسانية في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان صهيوني منذ السابع من أكتوبر الماضي، وخلَّف نحو 18 ألف شهيد فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال.

«وضع إنساني كارثي»

وقدمت المشروع كل من: الجزائر والسعودية وبوليفيا والصين ومصر والإمارات وإندونيسيا والعراق والأردن ولبنان وماليزيا والمغرب وباكستان وفلسطين وقطر وتونس وتركيا واليمن.

وجاء في مشروع القرار أن «المجلس التنفيذي يعرب عن قلقه العميق حيال الوضع الإنساني الكارثي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ولا سيما حيال العمليات العسكرية في قطاع غزة». ويعبر النص عن القلق إزاء «الحصار الذي يجري فرضه»، ومدى «الضرر الكبير الذي لحق بقطاع الصحة العامة».