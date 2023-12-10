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مدير منظمة الصحة العالمية يحذّر من «تأثير كارثي» للعدوان الإسرائيلي على غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 ديسمبر 2023, 12:23 مساء
مدير منظمة الصحة العالمية يحذّر من «تأثير كارثي» للعدوان الإسرائيلي على غزة
محاولة إنقاذ مصاب نتيجة القصف الإسرائيلي على غزة. (وزارة الصحة الفلسطينية)
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حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم الأحد، من أثر «كارثي» على الصحة للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة المحاصر، للشهر الثالث على التوالي.

وقال غيبرييسوس، في افتتاح جلسة استثنائية للمجلس التنفيذي للمنظمة مخصصة للبحث في تبعات العدوان الإسرائيلي على غزة، إن «تأثير النزاع على الصحة كارثي»، مؤكدا أن أفراد الطواقم الصحية يؤدون مهمات مستحيلة في ظروف صعبة، وفق وكالة «فرانس برس».

وجاءت الجلسة بعدما قدمت 17 دولة عضو، وفلسطين ذات الوضع الخاص، مشروع قرار إلى منظمة الصحة العالمية، لمطالبة الاحتلال الإسرائيلي، بالاحترام الكامل لالتزاماته بحماية الطواقم الطبية والإنسانية في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان صهيوني منذ السابع من أكتوبر الماضي، وخلف نحو 18 ألف شهيد فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال.

«وضع إنساني كارثي»
وقدمت المشروع كل من: الجزائر، والسعودية، وبوليفيا، والصين، ومصر، والإمارات، وإندونيسيا، والعراق، والأردن، ولبنان، وماليزيا، والمغرب، وباكستان، وفلسطين، وقطر، وتونس، وتركيا، واليمن.

- «الصحة العالمية» تناقش قرارا يطالب الاحتلال الإسرائيلي باحترام الطواقم الطبية والإنسانية

وجاء في مشروع القرار أن «المجلس التنفيذي يعرب عن قلقه العميق حيال الوضع الإنساني الكارثي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ولا سيما حيال العمليات العسكرية في قطاع غزة».

ويعبر النص عن القلق إزاء «الحصار الذي يجري فرضه»، ومدى «الضرر الكبير الذي لحق بقطاع الصحة العامة».

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