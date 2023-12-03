  • Alwasat News
Atwasat

المسلمون الأميركيون يدشنون حملة ضد إعادة انتخاب بايدن في انتخابات 2024

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 03 ديسمبر 2023, 01:58 مساء
المسلمون الأميركيون يدشنون حملة ضد إعادة انتخاب بايدن في انتخابات 2024
متظاهرون يحملون العلم الفلسطيني خلال تظاهرة تدعو لوقف إطلاق النار في غزة في نيويورك الأميركية. (موقع أكسيوس)
alwasat radio

احتشد مئات الناخبين من المسلمين الأميركيين من عديد الولايات المتأرجحة، أمس السبت، في ولاية ميشيغان، لتدشين حملة تروج لمنع إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2024 بسبب موقفه من العدوان الإسرائيلي في غزة.

وأفاد موقع «أكسيوس» الأميركي بأن الغضب المتنامي لدى الجالية المسلمة والعربية في الولايات المتحدة قد يؤثر بشكل سلبي على فرص فوز بايدن بالتصويت في الولايات المتأرجحة، خصوصا ولاية ميشيغان، خلال السباق الرئاسي بالعام المقبل.

ويشارك في الحملة، التي تحمل اسم «AbandonBiden»، أعضاء من الجالية المسلمة من ولايات: ميشيغان ومينيسوتا وأريزونا وويسكونسن وفلوريدا وجورجيا ونيفادا وبنسلفانيا.

«سي إن إن»: الهدنة في غزة تزيد ضغوط الداخل على بايدن بشأن تمويل «إسرائيل»
استطلاع «إن بي سي نيوز»: شعبية بايدن تتهاوى.. و70% من شباب الناخبين يرفضون سياسته من العدوان على غزة

سياسات بايدن تهدد فرصه بالفوز
وقالت المجموعة المنظمة في بيان: «مؤتمر AbandonBiden يقام على خلفية الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة في 2024، وقرار سحب الدعم لإعادة انتخاب الرئيس بايدن بسبب انعدام الرغبة لديه في الدعوة لوقف إطلاق النار بغزة وحماية المدنيين».

وأضافت: «قادة الولايات المتأرجحة سيعملون معا على ضمان خسارة بايدن انتخابات 2024». وقال جيلاني حسين، من مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا، إن الحملة ستركز بشكل أساسي على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي في الوقت الراهن.

ورفضت الحملة الانتخابية لجو بايدن التعليق على تقرير الموقع الأميركي، بينما قال مسؤول بالإدارة الأميركية لـ«أكسيوس» إن البيت الأبيض التقى الأسبوع الماضي عددا من قادة الجالية العربية، للاستماع إلى آرائهم.

تضم الولايات المتأرجحة عددا كبيرا من الناخبين الأميركيين ذوي الأصول العربية والمسلمة. بينما يبلغ عدد السكان الأميركيين المسلمين نحو 3.45 مليون نسمة، وفقًا لمركز «بيو» للأبحاث.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أبوسليم يلاقي ساغرادا الأنغولي في الجزائر بـ«الكونفدرالية»

أبوسليم يلاقي ساغرادا الأنغولي في الجزائر بـ«الكونفدرالية»
ذكرى رحيل رجب الماجري شاعر المرأة والوطن

ذكرى رحيل رجب الماجري شاعر المرأة والوطن
الهلال يستضيف فيوتشر المصري بحثا عن أول ثلاث نقاط في مجموعات «الكونفدرالية»

الهلال يستضيف فيوتشر المصري بحثا عن أول ثلاث نقاط في مجموعات «الكونفدرالية»
«لكزس» تطرح فئة جديدة من «RZ»

«لكزس» تطرح فئة جديدة من «RZ»
«كتائب القسام» تعلن مقتل وإصابة عشرات من جنود الاحتلال جنوب غزة

«كتائب القسام» تعلن مقتل وإصابة عشرات من جنود الاحتلال جنوب غزة
ميلان يعزّز مركزه الثالث في الدوري الإيطالي قبل قمة نابولي وإنتر

ميلان يعزّز مركزه الثالث في الدوري الإيطالي قبل قمة نابولي وإنتر
العالم يحتفل بـ«اليوم العالمي لذوي الإعاقة»: رسالة من وزير بحكومة الدبيبة.. ومجلس الدولة يطالب بـ«تشريعات»

العالم يحتفل بـ«اليوم العالمي لذوي الإعاقة»: رسالة من وزير بحكومة الدبيبة.. ...
حماس: لا تبادل أسرى مع «إسرائيل» حتى انتهاء الحرب على غزة

حماس: لا تبادل أسرى مع «إسرائيل» حتى انتهاء الحرب على غزة
سقوط أحد صواريخ «القبة الحديدية» داخل «إسرائيل» (فيديو)

سقوط أحد صواريخ «القبة الحديدية» داخل «إسرائيل» (فيديو)
الهلال يقرر دخول الجماهير مجانًا في مباراته أمام مودرن فيوتشر المصري بالكونفدرالية غدًا

الهلال يقرر دخول الجماهير مجانًا في مباراته أمام مودرن فيوتشر المصري ...
الفنان التشكيلي السوداني راشد دياب.. بصمة فنية متميزة

الفنان التشكيلي السوداني راشد دياب.. بصمة فنية متميزة
مجموعة متوازنة لألمانيا وأخرى قاسية لإسبانيا في كأس أمم أوروبا «يورو 2024»

مجموعة متوازنة لألمانيا وأخرى قاسية لإسبانيا في كأس أمم أوروبا «يورو 2024»
شاهد: مزايا وعيوب التعدد الوظيفي في برنامج «صباح الوسط»

شاهد: مزايا وعيوب التعدد الوظيفي في برنامج «صباح الوسط»
الأورومتوسطي: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر وحشية بخطط القتل الجماعي في غزة

الأورومتوسطي: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر وحشية بخطط القتل الجماعي في غزة
كاريكاتير خيري - قمة المناخ (COP28)

كاريكاتير خيري - قمة المناخ (COP28)
تعطل حركة الطيران والسكك الحديد.. تساقط الثلوج بكثافة يشلُّ الحركة في جنوب ألمانيا (شاهد)

تعطل حركة الطيران والسكك الحديد.. تساقط الثلوج بكثافة يشلُّ الحركة في جنوب ...
المدينة يفوز على أساريا بثنائية ويعزز صدارته للمجموعة الأولى من «دورينا»

المدينة يفوز على أساريا بثنائية ويعزز صدارته للمجموعة الأولى من «دورينا»
الصليب الأحمر: كل شيء في غزة وصل إلى نقطة الانهيار

الصليب الأحمر: كل شيء في غزة وصل إلى نقطة الانهيار
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
السلطات الفلبينية تحّذر من «تسونامي مدمّر» بعد الزلزال وتحض السكان على الفرار
السلطات الفلبينية تحّذر من «تسونامي مدمّر» بعد الزلزال وتحض ...
تعطل حركة الطيران والسكك الحديد.. تساقط الثلوج بكثافة يشلُّ الحركة في جنوب ألمانيا (شاهد)
تعطل حركة الطيران والسكك الحديد.. تساقط الثلوج بكثافة يشلُّ ...
غينيا بيساو: الجيش يدعو قوات الحرس الوطني إلى العودة لثكناتها
غينيا بيساو: الجيش يدعو قوات الحرس الوطني إلى العودة لثكناتها
مقتل سائح ألماني وإصابة شخصين إثر هجوم بسكين في باريس
مقتل سائح ألماني وإصابة شخصين إثر هجوم بسكين في باريس
مقتل وإصابة العشرات بتفجير استهدف قداسا للكاثوليك في الفلبين
مقتل وإصابة العشرات بتفجير استهدف قداسا للكاثوليك في الفلبين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نتائج أولية.. اليمين المتطرف يتصدر الانتخابات التشريعية في هولندا
نتائج أولية.. اليمين المتطرف يتصدر الانتخابات التشريعية في ......
الرئيس الإندونيسي يطالب بايدن «بفعل المزيد» لوقف الفظائع في غزة
الرئيس الإندونيسي يطالب بايدن «بفعل المزيد» لوقف الفظائع في ......
منظمة الصحة العالمية قلقة إزاء تزايد الأمراض التنفسية في الصين
منظمة الصحة العالمية قلقة إزاء تزايد الأمراض التنفسية في ......
عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة تلمح لاتفاق محتمل مساء اليوم
عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة تلمح لاتفاق محتمل مساء ......
كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟
كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟...
المزيد
أوكرانيا.. مقتل شخص وإسقاط عشر مسيَّرات في هجوم روسي على خيرسون
أوكرانيا.. مقتل شخص وإسقاط عشر مسيَّرات في هجوم روسي على ......
بعد هجوم باريس.. رئيسة الوزراء تتوعد
بعد هجوم باريس.. رئيسة الوزراء تتوعد...
المسلمون الأميركيون يدشنون حملة ضد إعادة انتخاب بايدن في انتخابات 2024
المسلمون الأميركيون يدشنون حملة ضد إعادة انتخاب بايدن في ......
مقتل وإصابة العشرات بتفجير استهدف قداسا للكاثوليك في الفلبين
مقتل وإصابة العشرات بتفجير استهدف قداسا للكاثوليك في الفلبين...
مقتل سائح ألماني وإصابة شخصين إثر هجوم بسكين في باريس
مقتل سائح ألماني وإصابة شخصين إثر هجوم بسكين في باريس...
المزيد