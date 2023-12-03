المسلمون الأميركيون يدشنون حملة ضد إعادة انتخاب بايدن في انتخابات 2024

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

احتشد مئات الناخبين من المسلمين الأميركيين من عديد الولايات المتأرجحة، أمس السبت، في ولاية ميشيغان، لتدشين حملة تروج لمنع إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2024 بسبب موقفه من العدوان الإسرائيلي في غزة.

وأفاد موقع «أكسيوس» الأميركي بأن الغضب المتنامي لدى الجالية المسلمة والعربية في الولايات المتحدة قد يؤثر بشكل سلبي على فرص فوز بايدن بالتصويت في الولايات المتأرجحة، خصوصا ولاية ميشيغان، خلال السباق الرئاسي بالعام المقبل.

ويشارك في الحملة، التي تحمل اسم «AbandonBiden»، أعضاء من الجالية المسلمة من ولايات: ميشيغان ومينيسوتا وأريزونا وويسكونسن وفلوريدا وجورجيا ونيفادا وبنسلفانيا.

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وقالت المجموعة المنظمة في بيان: «مؤتمر AbandonBiden يقام على خلفية الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة في 2024، وقرار سحب الدعم لإعادة انتخاب الرئيس بايدن بسبب انعدام الرغبة لديه في الدعوة لوقف إطلاق النار بغزة وحماية المدنيين».

وأضافت: «قادة الولايات المتأرجحة سيعملون معا على ضمان خسارة بايدن انتخابات 2024». وقال جيلاني حسين، من مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا، إن الحملة ستركز بشكل أساسي على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي في الوقت الراهن.

ورفضت الحملة الانتخابية لجو بايدن التعليق على تقرير الموقع الأميركي، بينما قال مسؤول بالإدارة الأميركية لـ«أكسيوس» إن البيت الأبيض التقى الأسبوع الماضي عددا من قادة الجالية العربية، للاستماع إلى آرائهم.

تضم الولايات المتأرجحة عددا كبيرا من الناخبين الأميركيين ذوي الأصول العربية والمسلمة. بينما يبلغ عدد السكان الأميركيين المسلمين نحو 3.45 مليون نسمة، وفقًا لمركز «بيو» للأبحاث.