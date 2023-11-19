  • Alwasat News
Atwasat

استطلاع «إن بي سي نيوز»: شعبية بايدن تتهاوى.. و70% من شباب الناخبين يرفضون سياسته من العدوان على غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 نوفمبر 2023, 10:46 مساء
استطلاع «إن بي سي نيوز»: شعبية بايدن تتهاوى.. و70% من شباب الناخبين يرفضون سياسته من العدوان على غزة
الرئيس الأميركي جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أظهر استطلاع أجرته شبكة «إن بي سي نيوز» الأميركية أن ما لا يقل عن 70% من الناخبين الأميركيين بالفئة العمرية بين 18 و34 عامًا يرفضون سياسة الرئيس جو بايدن تجاه الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

كذلك وصل معدل شعبية بايدن إلى أدنى مستوى له منذ بداية رئاسته العام 2021 وهو 40% فقط إبان رفض جماعات كبيرة من الناخبين التأييد المطلق الممنوح من جانب إدارة بايدن للاحتلال الإسرائيلي. ووصل انخفاض تأييد بايدن إلى صفوف العديد من أعضاء حزبه الديمقراطي. وقالت ميغ فوري، وهي ناخبة ديمقراطية من مدينة تكساس: «أنا لا أدعم مساندته لإسرائيل».

-  بايدن في مقال: ينبغي إعادة توحيد غزة والضفة في ظل سلطة فلسطينية
-  البيت الأبيض: بايدن ونتانياهو ناقشا «هدنات تكتيكية» في غزة

وطبقًا لخبير استطلاعات الرأي الديمقراطي جيف هورويت، شعبية بايدن في انخفاض شديد وغير مسبوق منذ بداية رئاسته. وأضاف هورويت: «جزء كبير من هذا، خاصة داخل ائتلاف بايدن، يرجع إلى الطريقة التي ينظر بها الأميركيون إلى تصرفاته في السياسة الخارجية». 

المفاجأة كانت تفوق شعبية دونالد ترامب، المرشح الرئاسي المحتمل لمنافسة بايدن بانتخابات العام 2024، حيث بلغ قبوله بين الناخبين أصحاب نفس الفئة العمرية الشابة 46%. وأظهر الاستطلاع أن 40% من الناخبين المسجلين يوافقون على أداء بايدن الوظيفي، بينما يعارضه 57%.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ديوكوفيتش يتوج بلقب بطولة «ايه تي بي» للتنس للمرة السابعة

ديوكوفيتش يتوج بلقب بطولة «ايه تي بي» للتنس للمرة السابعة
ثنائية «تريزيجيه» في سيراليون تقود منتخب مصر للفوز الثاني بتصفيات كأس العالم

ثنائية «تريزيجيه» في سيراليون تقود منتخب مصر للفوز الثاني بتصفيات كأس العالم
مولر: الإحباط لن يصيب منتخب ألمانيا بعد الخسارة من تركيا

مولر: الإحباط لن يصيب منتخب ألمانيا بعد الخسارة من تركيا
إيران تكشف نسخة متطورة من صاروخ فرط صوتي.. وخامنئي: هزيمة الاحتلال الإسرائيلي في غزة «حقيقة»

إيران تكشف نسخة متطورة من صاروخ فرط صوتي.. وخامنئي: هزيمة الاحتلال الإسرائيلي في...
الأمم المتحدة: «الأحداث المروعة» في غزة «تفوق التصور»

الأمم المتحدة: «الأحداث المروعة» في غزة «تفوق التصور»
شاهد.. المنتخب الوطني للشباب يقلب الطاولة على الجزائر بــ«ريمونتادا» رائعة بدورة شمال أفريقيا

شاهد.. المنتخب الوطني للشباب يقلب الطاولة على الجزائر بــ«ريمونتادا» رائعة بدورة...
«اقتصاد بلس»: أسباب ارتفاع اللحوم في ليبيا

«اقتصاد بلس»: أسباب ارتفاع اللحوم في ليبيا
فرنسا تحقق أكبر انتصار في تاريخ الكرة بدك جبل طارق بـ14 هدفا في تصفيات أوروبا

فرنسا تحقق أكبر انتصار في تاريخ الكرة بدك جبل طارق بـ14 هدفا في تصفيات أوروبا
«تحقيقات»: ليبيا.. أكبر مخزون في العالم من الموت

«تحقيقات»: ليبيا.. أكبر مخزون في العالم من الموت
«فلوسنا»: خبراء اقتصاديون يقيمون موقف «المركزي» من تراجع قيمة الدينار الليبي

«فلوسنا»: خبراء اقتصاديون يقيمون موقف «المركزي» من تراجع قيمة الدينار الليبي
كاريكاتير حليم - الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الأطفال والمستشفيات في غزة

كاريكاتير حليم - الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الأطفال والمستشفيات في غزة
شاهد.. يعقوب عبدالله: نعد جمهور أساريا بالوصول إلى الدور السداسي هذا الموسم

شاهد.. يعقوب عبدالله: نعد جمهور أساريا بالوصول إلى الدور السداسي هذا الموسم
اتفاق ألماني – فرنسي – إيطالي بشأن تنظيم مستقبل الذكاء الصناعي

اتفاق ألماني – فرنسي – إيطالي بشأن تنظيم مستقبل الذكاء الصناعي
إعلاميون ينسحبون من برنامج تدريب لـ«دوتشي فيله» بسبب «ازدواجية المعايير» في تغطية الحرب على غزة

إعلاميون ينسحبون من برنامج تدريب لـ«دوتشي فيله» بسبب «ازدواجية المعايير» في ...
ذكرى رحيل الأستاذ مصباح عريبي

ذكرى رحيل الأستاذ مصباح عريبي
«ممرات الموت في غزة».. شهادات حية على رصاصة الغدر الإسرائيلي بعد إعطاء الأمان

«ممرات الموت في غزة».. شهادات حية على رصاصة الغدر الإسرائيلي بعد إعطاء الأمان
منظمة الصحة: مستشفى الشفاء تحول إلى منطقة موت

منظمة الصحة: مستشفى الشفاء تحول إلى منطقة موت
حماد يتهم حكومة الدبيبة بـ«إثارة توترات أمنية واجتماعية» غرب ليبيا

حماد يتهم حكومة الدبيبة بـ«إثارة توترات أمنية واجتماعية» غرب ليبيا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
تظاهرات جديدة في بريطانيا وفرنسا للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
تظاهرات جديدة في بريطانيا وفرنسا للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي...
وزير الجيوش الفرنسية يزور قطر للمرة الثانية خلال 48 ساعة
وزير الجيوش الفرنسية يزور قطر للمرة الثانية خلال 48 ساعة
بايدن في مقال: ينبغي إعادة توحيد غزة والضفة في ظل سلطة فلسطينية
بايدن في مقال: ينبغي إعادة توحيد غزة والضفة في ظل سلطة فلسطينية
«أكسيوس»: مطالب بالكونغرس لتقييد المساعدات الأميركية لـ«إسرائيل»
«أكسيوس»: مطالب بالكونغرس لتقييد المساعدات الأميركية لـ«إسرائيل»
الأمم المتحدة: «الأحداث المروعة» في غزة «تفوق التصور»
الأمم المتحدة: «الأحداث المروعة» في غزة «تفوق التصور»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نتنياهو يشترط الإفراج عن الأسرى لوقف إطلاق النار والسماح بدخول الوقود لغزة
نتنياهو يشترط الإفراج عن الأسرى لوقف إطلاق النار والسماح ......
بوتين يأمر أجهزته الأمنية باتّخاذ «تدابير حازمة» بعد الشغب في مطار داغستان
بوتين يأمر أجهزته الأمنية باتّخاذ «تدابير حازمة» بعد الشغب ......
البيت الأبيض: واشنطن لا تدعم وقف إطلاق النار بين «إسرائيل» و«حماس»
البيت الأبيض: واشنطن لا تدعم وقف إطلاق النار بين «إسرائيل» ......
مقتل مساعد قائد الجيش الأوكراني في انفجار هدية تلقاها بمناسبة عيد ميلاده
مقتل مساعد قائد الجيش الأوكراني في انفجار هدية تلقاها ......
إطلاق نار على مدرستين يهوديتين في كندا دون تسجيل إصابات
إطلاق نار على مدرستين يهوديتين في كندا دون تسجيل إصابات...
المزيد
استطلاع «إن بي سي نيوز»: شعبية بايدن تتهاوى.. و70% من شباب الناخبين يرفضون سياسته من العدوان على غزة
استطلاع «إن بي سي نيوز»: شعبية بايدن تتهاوى.. و70% من شباب ......
«الصحة الفلسطينية»: استشهاد 41 شخصا من عائلة واحدة في ضربة إسرائيلية على غزة
«الصحة الفلسطينية»: استشهاد 41 شخصا من عائلة واحدة في ضربة ......
إيران تكشف نسخة متطورة من صاروخ فرط صوتي.. وخامنئي: هزيمة الاحتلال الإسرائيلي في غزة «حقيقة»
إيران تكشف نسخة متطورة من صاروخ فرط صوتي.. وخامنئي: هزيمة ......
الأمم المتحدة: «الأحداث المروعة» في غزة «تفوق التصور»
الأمم المتحدة: «الأحداث المروعة» في غزة «تفوق التصور»...
«أكسيوس»: مطالب بالكونغرس لتقييد المساعدات الأميركية لـ«إسرائيل»
«أكسيوس»: مطالب بالكونغرس لتقييد المساعدات الأميركية ......
المزيد