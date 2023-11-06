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البيت الأبيض: بايدن ونتانياهو ناقشا «هدنات تكتيكية» في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 نوفمبر 2023, 10:41 مساء
البيت الأبيض: بايدن ونتانياهو ناقشا «هدنات تكتيكية» في غزة
صورة مركبة للرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. (الإنترنت)
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ناقش الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين إمكان التوصل إلى «هدنات» في في غزة فيما تجاوزت حصيلة الشهداء في القطاع عشرة آلاف شخص.

وجاء في بيان صدر عن البيت الأبيض أن «الزعيمين ناقشا إمكان (تطبيق) هدنات تكتيكية توفر للمدنيين فرصا لمغادرة المناطق التي يدور فيها القتال بشكل آمن، (و) لضمان وصول المساعدات إلى المدنيين الذين يحتاجون إليها، وإفساح المجال لإطلاق سراح محتمل للرهائن».

 ومنذ السابع من أكتوبر يقصف الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة بلا هوادة، أسفرت حتى الآن بحسب الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء 10022 شهيدا، وذلك في اليوم الحادي والثلاثين للحرب.

وفي سياق متصل دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف عاجل لإطلاق النار محذّرا من أن القطاع يتحوّل إلى «مقبرة للأطفال»، وقال في تصريح لصحفيين في مقر الأمم المتحدة إن «الكارثة التي تتكشّف فصولها تجعل وقف إطلاق النار لدواع إنسانية أكثر إلحاحا على مر الساعات». وقال غوتيريس إن «الكابوس في غزة هو أكثر من مجرد أزمة إنسانية. إنها أزمة للبشرية».

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ31 على التوالي، لأكثر من 10 آلاف «شهيد»، أغلبهم من النساء والأطفال، مشيرا إلى «استشهاد» 192 كادرا طبيا منذ بدء العدوان.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في بيان اليوم، إن ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة وصل إلى 10 آلاف و22 «شهيدا»، منهم 4104 أطفال و2601 سيدة و611 مسنا، مشيرا إلى أن المنظومة الصحية باتت عاجزة تماما مع دخول العدوان شهره الثاني.

مجازر الاحتلال مستمرة في حق المدنيين
وتابع أن العدوان الإسرائيلي تسبب في إصابة 25 ألفا و408 فلسطينيين بإصابات مختلفة نتيجة للمجازر المستمرة في حق المدنيين بالقطاع، مشيرا إلى تسجيل 2350 بلاغا عن مفقودين تحت الأنقاض، منهم 1300 طفل.

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وصلت الإثنين مجموعة جديدة من الجرحى من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي، بحسب ما أفاد مسؤول بالجانب المصري من المعبر، بعد توقف دام يومين.

ونقلت «فرانس برس» عن المسؤول قوله «وصلت ست سيارات إسعاف تنقل الجرحى إلى الجانب المصري ويتم الآن توقيع الكشف (الطبي) عليهم داخل المعبر من أجل نقلهم إلى المستشفيات»، وأعدت مصر مستشفى ميدانيا في الشيخ زويد على بعد 15 كيلومترا من معبر رفح لعلاج من جرى إجلاؤهم من غزة، بحسب «فرانس برس».

إعادة فتح معبر رفح
وأعلنت حكومة حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة، في وقت سابق الإثنين إعادة فتح معبر رفح الذي يربط القطاع بمصر للسماح بإجلاء الأجانب ومزدوجي الجنسية العالقين في القطاع الذي يشهد عدوانا إسرائيليا منذ 7 أكتوبر الماضي، خلف أكثر من 10 آلاف شهيد حتى الآن.

وفتح المعبر ثلاثة أيام هي الأربعاء والخميس والجمعة الأسبوع الماضي للسماح بإجلاء عشرات المصابين الفلسطينيين والمئات من حاملي الجوازات الأجنبية قبل إغلاقه السبت والأحد بعد استهداف الطيران الإسرائيلي لسيارات إسعاف كانت تقل مصابين فلسطينيين نتيجة العدوان.

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