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سلاح الجو الأردني ينزل مساعدات طبية جوا لمستشفى ميداني في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 نوفمبر 2023, 01:57 صباحا
سلاح الجو الأردني ينزل مساعدات طبية جوا لمستشفى ميداني في غزة
طائرة تابعة لسلاح الجو الأردني تحمل مساعدات طبية عاجلة لمستشفى ميداني في غزة، الأحد 5 نوفمبر 2023 (برا)
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أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن أفرادًا من سلاح الجو الأردني تمكنوا من إنزال مساعدات طبية عاجلة في منتصف الليل للمستشفى الميداني الأردني في غزة.

وقال في تغريدة على منصة «إكس»، اليوم: «بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة».

ونقلت وكالة «بترا» عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله إن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي قامت اليوم بإنزال مساعدات طبية عاجلة في ساعات الليل بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزه /76، والذي أوشكت إمداداته على النفاد نظراً لتأخر إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

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