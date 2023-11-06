جيش الاحتلال يقول إنه «نسق» مع الأردن إنزال مساعدات طبية إلى غزة

القاهرة - بوابة الوسط

قال ناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي لوكالة «فرانس برس» اليوم الإثنين إن إنزال المساعدات الطبية جوا إلى غزة الذي أعلنه الأردن خلال الليل، جرى «بالتنسيق» مع جيش الاحتلال.

وأوضح الناطق «الليلة الماضية، وبالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، ألقت طائرة أردنية معدات طبية ومواد غذائية للمستشفى الأردني في قطاع غزة. ستستخدم الطواقم الطبية هذه المعدات لمساعدة المرضى»، وفق وكالة «فرانس برس».

منشور العاهل الأردني

وأفاد منشور للعاهل الأردني الملك عبدالله على منصة «إكس» ووسائل الإعلام الرسمية بأن أفرادا من سلاح الجو الأردني تمكنوا من إنزال مساعدات طبية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في غزة في وقت مبكر من اليوم الاثنين.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية نقلا عن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله «قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي بإنزال مساعدات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني في غزة والذي أوشكت إمداداته على النفاد نظرا لتأخير إيصال المساعدات عبر معبر رفح».

وأضاف المصدر أن هذه الخطوة تأتي استمرارا لجهود الأردن بالوقوف بجانب «الأشقاء» في ظل الحرب على قطاع غزة. وأكد أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من نقص حاد في الإمدادات ويقوم بدوره الإنساني للتخفيف من معاناة السكان في القطاع، حسب وكالة «رويترز».

وأعلن الأردن الأسبوع الماضي أنه استدعى سفيره لدى إسرائيل وطلب من السفير الإسرائيلي البقاء خارج البلاد احتجاجا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة قائلا إن الهجمات تقتل الأبرياء وتسبب كارثة إنسانية. وقال مسؤولو الصحة في قطاع غزة إن أكثر من 9770 فلسطينيا استشهدوا في الحرب التي بدأت الشهر الماضي.