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بايدن في مقال: ينبغي إعادة توحيد غزة والضفة في ظل سلطة فلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 نوفمبر 2023, 11:50 مساء
بايدن في مقال: ينبغي إعادة توحيد غزة والضفة في ظل سلطة فلسطينية
الرئيس الأميركي جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن في مقال نشر السبت إنه ينبغي «إعادة توحيد» قطاع غزة والضفة الغربية في ظل سلطة فلسطينية.

وكتب بايدن في المقال الذي نشرته جريدة «واشنطن بوست»: «في وقت نسعى إلى السلام، ينبغي إعادة توحيد غزة والضفة الغربية في ظل بنية حكم واحدة، وفي نهاية المطاف في ظل سلطة فلسطينية متجددة، فيما نعمل جميعا نحو حل يقوم على مبدأ الدولتين»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأعلن بايدن مرارًا دعمه المطلق لـ«إسرائيل» في حربها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما دأبت بلاده على استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد أي قرار يدعو لوقف إطلاق النار.

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