نتانياهو: قبول اتفاق للإفراج عن الرهائن «القرار الصحيح»

القاهرة - بوابة الوسط

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حكومته، الخميس، أن القبول باتفاق للإفراج عن رهائن محتجزين في غزة كان «قرارًا صعبا لكنه القرار الصحيح».

وقال نتانياهو خلال اجتماع للحكومة يهدف إلى اتخاذ قرار في شأن الاتفاق، إن الرئيس الأميركي جو بايدن ساعد «في تحسين الخطوط العريضة المعروضة أمامكم (...) بحيث يشمل (الاتفاق) عددًا أكبر من الرهائن بثمن أقل»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأعلنت قطر التي تتوسط إلى جانب مصر والولايات المتحدة في الجهود المبذولة لإبرام اتفاق، إن المفاوضات بلغت «أقرب نقطة» مذ بدئها.

أما رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية فقال في رسالة مقتضبة فجر الثلاثاء إن «الحركة سلّمت ردها للإخوة في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة».