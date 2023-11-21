  • Alwasat News
Atwasat

نتانياهو: قبول اتفاق للإفراج عن الرهائن «القرار الصحيح»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 نوفمبر 2023, 10:55 مساء
نتانياهو: قبول اتفاق للإفراج عن الرهائن «القرار الصحيح»
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حكومته، الخميس، أن القبول باتفاق للإفراج عن رهائن محتجزين في غزة كان «قرارًا صعبا لكنه القرار الصحيح».

وقال نتانياهو خلال اجتماع للحكومة يهدف إلى اتخاذ قرار في شأن الاتفاق، إن الرئيس الأميركي جو بايدن ساعد «في تحسين الخطوط العريضة المعروضة أمامكم (...) بحيث يشمل (الاتفاق) عددًا أكبر من الرهائن بثمن أقل»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأعلنت قطر التي تتوسط إلى جانب مصر والولايات المتحدة في الجهود المبذولة لإبرام اتفاق، إن المفاوضات بلغت «أقرب نقطة» مذ بدئها.

أما رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية فقال في رسالة مقتضبة فجر الثلاثاء إن «الحركة سلّمت ردها للإخوة في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حل فلسطين.. حل إسرائيل

حل فلسطين.. حل إسرائيل
المنتخب الليبي بالزي الأحمر أمام الكاميرون.. و«ميتشو» يتمسك بالعناصر الشابة.. الليلة

المنتخب الليبي بالزي الأحمر أمام الكاميرون.. و«ميتشو» يتمسك بالعناصر الشابة.. ...
منتخب الشباب الليبي يلتقي البطل التونسي في ختام منافسات شمال أفريقيا

منتخب الشباب الليبي يلتقي البطل التونسي في ختام منافسات شمال أفريقيا
إيهود باراك يكذب رواية جيش الاحتلال: المخابئ تحت مستشفى الشفاء بناها إسرائيليون

إيهود باراك يكذب رواية جيش الاحتلال: المخابئ تحت مستشفى الشفاء بناها إسرائيليون
«تحقيقات»: أمراض وعدوى.. ناقوس الخطر يدق من جديد

«تحقيقات»: أمراض وعدوى.. ناقوس الخطر يدق من جديد
جارة الوادي

جارة الوادي
المرج تستقبل قرعة دوري السلة الليبي بمشاركة 14 فريقا.. الثلاثاء

المرج تستقبل قرعة دوري السلة الليبي بمشاركة 14 فريقا.. الثلاثاء
استشهاد صحفيين في «الميادين» بغارة عدوانية إسرائيلية على جنوب لبنان

استشهاد صحفيين في «الميادين» بغارة عدوانية إسرائيلية على جنوب لبنان
«في التسعين»: آخر تحضيرات المنتخب الليبي لمواجهة الكاميرون

«في التسعين»: آخر تحضيرات المنتخب الليبي لمواجهة الكاميرون
كاريكاتير خيري - هدية لأطفال غزة في اليوم العالمي للطفل

كاريكاتير خيري - هدية لأطفال غزة في اليوم العالمي للطفل
سحر وجمال الأبواب الزجاجية في التصميم الداخلي

سحر وجمال الأبواب الزجاجية في التصميم الداخلي
المنتخب الوطني يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الكاميرون غدا (صور)

المنتخب الوطني يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الكاميرون غدا (صور)
شاهد في «هنا ليبيا»: هون تستذكر شهداء الوطن إبان الحكم الإيطالي

شاهد في «هنا ليبيا»: هون تستذكر شهداء الوطن إبان الحكم الإيطالي
شاهد.. جماعة الحوثي تنشر فيديو لعملية السيطرة على سفينة «إسرائيلية»

شاهد.. جماعة الحوثي تنشر فيديو لعملية السيطرة على سفينة «إسرائيلية»
شاهد.. قمة ليبيا والكاميرون وتحضيرات «ديربي» طرابلس ومصراتة على مائدة حوار «في التسعين»

شاهد.. قمة ليبيا والكاميرون وتحضيرات «ديربي» طرابلس ومصراتة على مائدة حوار «في ...
صدارة التصنيف العالمي هدف ساوثغايت مع منتخب إنجلترا

صدارة التصنيف العالمي هدف ساوثغايت مع منتخب إنجلترا
الطرمال ومليطان يبحثان الخطوات العملية لتوطين علاج العقم

الطرمال ومليطان يبحثان الخطوات العملية لتوطين علاج العقم
قمة مرتقبة بين «كبرياء» البرازيل و«طموحات» الأرجنتين

قمة مرتقبة بين «كبرياء» البرازيل و«طموحات» الأرجنتين
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
اليابان ترفع التحذير بالإخلاء في أوكيناوا بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا
اليابان ترفع التحذير بالإخلاء في أوكيناوا بعد إطلاق كوريا ...
مجموعة بريكس تدعو إلى «هدنة إنسانية فورية ودائمة» في غزة
مجموعة بريكس تدعو إلى «هدنة إنسانية فورية ودائمة» في غزة
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 14 ألف شهيد
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 14 ألف شهيد
واشنطن «تندد بشدة» بإطلاق بيونغ يانغ قمرا صناعيا للتجسس
واشنطن «تندد بشدة» بإطلاق بيونغ يانغ قمرا صناعيا للتجسس
البيت الأبيض: «فاغنر» تستعد لتزويد «حزب الله أو إيران» بنظام دفاع جوي
البيت الأبيض: «فاغنر» تستعد لتزويد «حزب الله أو إيران» بنظام دفاع...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نتنياهو يشترط الإفراج عن الأسرى لوقف إطلاق النار والسماح بدخول الوقود لغزة
نتنياهو يشترط الإفراج عن الأسرى لوقف إطلاق النار والسماح ......
مقتل مساعد قائد الجيش الأوكراني في انفجار هدية تلقاها بمناسبة عيد ميلاده
مقتل مساعد قائد الجيش الأوكراني في انفجار هدية تلقاها ......
إطلاق نار على مدرستين يهوديتين في كندا دون تسجيل إصابات
إطلاق نار على مدرستين يهوديتين في كندا دون تسجيل إصابات...
توقف المستشفى الوحيد لعلاج السرطان بقطاع غزة عن العمل جراء القصف الإسرائيلي
توقف المستشفى الوحيد لعلاج السرطان بقطاع غزة عن العمل جراء ......
الرئيس الإندونيسي يطالب بايدن «بفعل المزيد» لوقف الفظائع في غزة
الرئيس الإندونيسي يطالب بايدن «بفعل المزيد» لوقف الفظائع في ......
المزيد
نتانياهو: قبول اتفاق للإفراج عن الرهائن «القرار الصحيح»
نتانياهو: قبول اتفاق للإفراج عن الرهائن «القرار الصحيح»...
البنتاغون: مقتل مسلحين «موالين لإيران» في ضربة أميركية في العراق
البنتاغون: مقتل مسلحين «موالين لإيران» في ضربة أميركية في ......
رئيس أذربيجان يتهم فرنسا بـ«التمهيد» لحرب في القوقاز عبر «تسليح» أرمينيا
رئيس أذربيجان يتهم فرنسا بـ«التمهيد» لحرب في القوقاز عبر ......
البيت الأبيض: «فاغنر» تستعد لتزويد «حزب الله أو إيران» بنظام دفاع جوي
البيت الأبيض: «فاغنر» تستعد لتزويد «حزب الله أو إيران» بنظام......
واشنطن «تندد بشدة» بإطلاق بيونغ يانغ قمرا صناعيا للتجسس
واشنطن «تندد بشدة» بإطلاق بيونغ يانغ قمرا صناعيا للتجسس...
المزيد