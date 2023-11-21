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مجموعة بريكس تدعو إلى «هدنة إنسانية فورية ودائمة» في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 نوفمبر 2023, 06:43 مساء
مجموعة بريكس تدعو إلى «هدنة إنسانية فورية ودائمة» في غزة
قمة مجموعة بريكس في جوهانسبرغ. (الإنترنت)
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دعت مجموعة بريكس في البيان الختامي للقمة الافتراضية الطارئة التي استضافتها جوهانسبرغ إلى «هدنة إنسانية فورية ودائمة تؤدي إلى وقف الأعمال القتالية» في غزة.

وقالت في البيان «أكدنا دعمنا للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق وقف فوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين وتوفير المساعدة الإنسانية»، وفق «فرانس برس».

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن المهمة الملحة الآن هي هدنة فلسطينية - إسرائيلية طويلة الأمد، وذلك في كلمة ألقاها خلال قمة «بريكس».

الولايات المتحدة تحاول احتكار دور الوساطة
وقال بوتين خلال القمة إن «الوضع في قطاع غزة يظهر أن الولايات المتحدة تحاول احتكار دور الوساطة في التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية». وأضاف بوتين: «الهدن الإنسانية الكاملة (توقفات إطلاق النار) في قطاع غزة ضرورية لإطلاق المحتجزين، وأن مقتل الآلاف في قطاع غزة والتهجير الجماعي للسكان والكارثة الإنسانية مدعاة للقلق».

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وأشار بوتين إلى أن روسيا ستبدأ خلال رئاستها المقبلة لمجموعة «بريكس» اتصالات بشأن التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية.  ونوه الرئيس الروسي بأنه «من المهم منع توسع جغرافية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي والحفاظ على السلام بين الأديان في المنطقة».

«جرائم حرب» و«إبادة» في غزة
واتهم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بارتكاب «جرائم حرب» و«إبادة» في غزة، خلال ترؤسه قمة استثنائية لمجموعة بريكس.

وأكد «يشكل العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين من خلال استخدام غير مشروع للقوة من جانب إسرائيل، جريمة حرب. ويرقى حرمان سكان غزة من الدواء والغذاء والماء والوقود، إلى جريمة إبادة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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