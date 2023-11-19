«الصحة الفلسطينية»: استشهاد 41 شخصا من عائلة واحدة في ضربة إسرائيلية على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، باستشهاد 41 فردًا من عائلة واحدة في ضربة إسرائيلية استهدفت منزلهم في حي بوسط مدينة غزة.

ونشرت الوزارة قائمة بأسماء 41 شخصًا ينتمون إلى عائلة ملكة، استُشهدوا في هذه الضربة التي وقعت فجرًا في حي الزيتون الذي شهد صباحًا مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي حماس، وفق «فرانس برس».

وأعلنت حكومة حركة «حماس»، في وقت سابق الأحد، أن 13 ألف شخص استشهدوا في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر. وبين الشهداء الذين جرى إحصاؤهم حتى الآن أكثر من 5500 طفل و3500 امرأة، وفق المصدر نفسه. وسجلت أيضًا إصابة 30 ألف شخص، بحسب «فرانس برس».

«منطقة موت»

وفي سياق متصل، رأى المفوض السامي لحقوق الإنسان الأحد أن مستوى العنف في قطاع غزة في الأيام الأخيرة لا يمكن فهمه، مع هجمات على المدارس التي تؤوي نازحين وتحول مستشفى إلى «منطقة موت».

وقال فولكر تورك في بيان إن «الأحداث المروعة التي وقعت خلال الساعات الـ48 الماضية في غزة تفوق التصور»، محذرًا من أن «استشهاد هذا العدد الكبير من الأشخاص في المدارس التي أصبحت ملاجئ، وفرار المئات للنجاة بحياتهم من مستشفى الشفاء، وسط استمرار نزوح مئات الآلاف الى جنوب غزة، هي أفعال تتعارض مع الحماية الأساسية التي يجب توفيرها للمدنيين بموجب القانون الدولي».

جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، مجزرة جديدة في مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الغوث (الأونروا) والتي تقع شمال قطاع غزة، وكانت تؤوي مئات النازحين من مخيم جباليا.

ووصفت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق اليوم مستشفى الشفاء في غزة بأنه أصبح «منطقة موت»، بعدما أقدم الاحتلال الإسرائيلي على اقتحامه وتدميره. وقادت المنظمة السبت، مهمة إلى مستشفى الشفاء في غزة الذي بات هدفًا للغارات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها تعمل على وضع خطط لإخلاء المستشفى.

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وأوضحت المنظمة في بيان، أنها تعمل مع شركائها على «وضع خطط عاجلة للإجلاء الفوري للمرضى المتبقين والموظفين وعائلاتهم»، مضيفة أن 291 مريضًا و25 من مقدمي الرعاية كانوا لا يزالون السبت في المستشفى.

إجلاء 31 من الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء

كما أكد مدير المستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت، اليوم، إجلاء 31 من الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء الأكبر في قطاع غزة والذي اقتحمه الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء الماضي، وأجبر من فيه من أطباء ومرضى ومصابين أمس على الخروج.

وقال زقوت، في تصريحات لـ«فرانس برس»، «جرى إجلاء جميع الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء وعددهم 31 طفلًا ومعهم ثلاثة أطباء وممرضين»، مضيفًا «تجري الترتيبات لنقل الأطفال إلى مصر» عبر معبر رفح الحدودي.