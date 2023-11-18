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الصحة الفلسطينية: 32 شهيدا من عائلة واحدة بينهم 19 طفلا في غارة استهدفت منزلا في مخيم جباليا (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 نوفمبر 2023, 05:47 مساء
الصحة الفلسطينية: 32 شهيدا من عائلة واحدة بينهم 19 طفلا في غارة استهدفت منزلا في مخيم جباليا (شاهد)
مشاهد مروعة من مجزرة الاحتلال في مدرسة الفاخورة. (قناة الجزيرة)
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، استشهاد 32 شخصا من عائلة واحدة بينهم 19 طفلا في غارة إسرائيلية على منزلهم في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة. 

ونشرت الوزارة قائمة بأسماء 32 شخصا من عائلة أبوحبل من المخيم. وكان مسؤول في الوزارة أفاد في وقت سابق السبت، عن مقتل ما لا يقل عن خمسين شخصا في غارة أخرى على مخيم جباليا استهدفت مدرسة تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين، وفق «فرانس برس».

-  الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة بمدرسة الفاخورة في غزة

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، مع استمرار العدوان الوحشي منذ السابع من أكتوبر الماضي. وأظهرت صور عرضتها قناة «الجزيرة» مشاهد مروعة للشهداء والمصابين ملقين في الطرقات والدماء تسيل في كل مكان.

 12 ألف شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء
ويستمر العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي خلف نحو 12 ألف شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء والمسنين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، كما خلف دمارا ومجازر متواصلة على كل المنشآت المدنية.

من جانبها قالت الناطقة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» تمارا الرفاعي، إنه بحكم القانون الدولي الإنساني فإنّ المستشفيات كافة محمية ويجب أن تستمر في عملها. وتابعت الناطقة باسم الأونروا في مكالمة هاتفية لقناة «الجزيرة»: «عشرات الشهداء والمصابين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا».

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