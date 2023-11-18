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«الأونروا» تدين مجازر الاحتلال «المروعة» في مدارسها بقطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 نوفمبر 2023, 06:13 مساء
«الأونروا» تدين مجازر الاحتلال «المروعة» في مدارسها بقطاع غزة
مشاهد مروعة من مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة الفاخورة. (الإنترنت)
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دان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني السبت الغارات الإسرائيلية «المروعة» على مدارس للمنظمة في قطاع غزة تؤوي نازحين جراء العدوان على قطاع غزة.

وبعدما أعلن مسؤول في وزارة الصحة استشهاد ما لا يقل عن 50 شخصا في غارة إسرائيلية على مدرسة بمخيم جباليا، قال لازاريني عبر منصة «إكس» إنه يتلقى «صورا مروعة ولقطات للعديد من القتلى والجرحى في مدرسة أخرى للأونروا تؤوي آلاف النازحين في شمال قطاع غزة». وأضاف «لا يمكن أن تصبح هذه الهجمات أمرا عاديا، يجب أن تتوقف. لا يمكن لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية أن يتأخر أكثر من ذلك».

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة 
وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الغوث (الأونروا) والتي تقع شمال قطاع غزة، وكانت تؤوي مئات النازحين من مخيم جباليا، وسط توقعات بأن يزيد عدد الضحايا على 200 شهيد. وأظهرت صور عرضتها قناة «الجزيرة»، مشاهد مروعة للشهداء والمصابين ملقين في الطرقات والدماء تسيل في كل مكان.

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من جانبها قالت الناطقة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» تمارا الرفاعي، إنه بحكم القانون الدولي الإنساني فإنّ المستشفيات كافة محمية ويجب أن تستمر في عملها. وتابعت الناطقة باسم الأونروا في مكالمة هاتفية لقناة «الجزيرة»: «عشرات الشهداء والمصابين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا».

قصف مدرسة ثانية للأونروا في تل الزعتر
وفي وقت سابق، أفاد تلفزيون فلسطين بأن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في قصف إسرائيلي على مدرسة ثانية لوكالة الأونروا في تل الزعتر. وأعلنت الأونروا في وقت سابق اليوم أن هناك حاجة لوقف إطلاق النار «كي ننقذ ما تبقى من إنسانيتنا».

ويستمر العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي خلف نحو 12 ألف شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء والمسنين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، كما خلف دمارا ومجازر متواصلة على كل المنشآت المدنية.

 

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