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واشنطن.. تظاهرات خارج مقر الحزب الديمقراطي تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 نوفمبر 2023, 09:39 صباحا
واشنطن.. تظاهرات خارج مقر الحزب الديمقراطي تطالب بوقف إطلاق النار في غزة
أكياس جثث بيضاء رصفت خارج البيت الأبيض خلال تحرك للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، 15 نوفمبر 2023. (أ ف ب)
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تظاهر عشرات الأميركيين المؤيدين للفلسطينيين خارج المقر الرئيسي للحزب الديمقراطي في العاصمة الأميركية واشنطن، مطالبين بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي.

وطالب المتظاهرون، ليل الأربعاء - الخميس، بوقف إطلاق النار في غزة، ووضع حد للعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد القطاع المحاصر، والتي أوقعت أكثر من 11 ألف شهيد و31 ألف مصاب على الأقل، كما نقلت «فرانس برس».

وأظهرت لقطات جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي عددا من المتظاهرين ارتدوا قمصانا سوداء اللون كُتب عليها «وقف إطلاق النار الآن». كما قام عناصر الشرطة بدفع بعض من هؤلاء بعيدا عن مدخل المبنى.

من جانبها، أعلنت الشرطة الأميركية وقوع صدامات بين بعض المتظاهرين وعناصر من الشرطة، ما اضطر الى إغلاق مكاتب قريبة للكونغرس. ونشرت شرطة على منصة «إكس» بيانا جاء فيه: «يعمل عناصرنا على ضبط نحو 150 شخصا يتظاهرون بشكل غير مشروع قرب مقر حزب الرئيس الأميركي جو بايدن».

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وتعد إدارة الرئيس جو بايدن الديمقراطية الداعم الأبرز للاحتلال الإسرائيلي. وزار بايدن تل أبيب، الشهر الماضي، ووفرت واشنطن دعما عسكريا كبيرا لحليفتها في الشرق الأوسط، كما أرسلت حاملتي طائرات وغواصة نووية الى المنطقة بهدف «ردع أطراف معادية لإسرائيل عن التدخل في الحرب».

الاحتلال يقتحم مستشفى الشفاء للمرة الثانية
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، للمرة الثانية في غضون 24 ساعة. وأفادت مصادر محلية بأن جرافات الاحتلال وآلياته اقتحمت المجمع من مدخله الجنوبي، ولا تزال تحاصر المجمع بالدبابات منذ أسبوع.

 ومجمع الشفاء الطبي تابع لوزارة الصحة الفلسطينية، ويعد أكبر مؤسسة صحية تقدم خدمات طبية في قطاع غزة، تأسس عام 1946، في عهد الانتداب البريطاني في مدينة غزة، وكان في شكله الأولي أكشاكا صغيرة تقدم خدمات الرعاية الطبية إلى المرضى، وتطور مع الوقت فأصبح أكبر مجمع طبي في القطاع، ويعمل فيه 25% من العاملين في المستشفيات بقطاع غزة كله.

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