  • Alwasat News
Atwasat

مأساة طفل في غزة.. أحمد تعرض للقصف مرتين وأصبح يتيمًا مبتور الساقين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 نوفمبر 2023, 05:11 مساء
مأساة طفل في غزة.. أحمد تعرض للقصف مرتين وأصبح يتيمًا مبتور الساقين
آثار قصف على مدرسة تابعة للأمم المتحدة في غزة. (الإنترنت)
alwasat radio

طفل صغير راقد في فراشه يسأل عن والديه، ويحاول أن يقوم ويمشي، ولا يعرف أنه أصبح يتيم الأبوين مبتور الساقين.

هذه هي محنة أحمد شبت، الطفل البالغ من العمر أربع سنوات والذي قُتل أبوه وأمه عندما تعرض منزلهم في بلدة بيت حانون في الركن الشمالي الشرقي من قطاع غزة لضربة جوية إسرائيلية.

يقول خاله إبراهيم أبوعمشة الذي أصبح كافله وولي أمره «الولد يسأل وين أبويا؟ وين أمي؟ كل يوم. لكن نحاول قدر المستطاع ننسيه ويتأقلم مع الوضع الذي هو عايش فيه». أضاف أبوعمشة أن قوة الانفجار ألقت بالصبي إلى منزل مجاور وقتلت 17 فردًا من الأسرة. وكان الناجي الوحيد الآخر هو شقيق أحمد البالغ من العمر عامين.

وقبل اندلاع الحرب كان يعيش في بيت حانون أكثر من 52 ألف نسمة. لكن لا يكاد يكون هناك مبنى واحد صالحًا للسكن، وفقًا لتقرير نشرته جريدة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية للمراسل الإسرائيلي المخضرم ناحوم بارنيا، الذي اصطحبه جيش الاحتلال لتفقدها يوم السبت.

وقال أبوعمشة إنه وأفرادًا آخرين من الأقارب استقبلوا الطفلين الصغيرين في منزلهم بمخيم النصيرات للاجئين، في جزء آخر من القطاع، جنوبي مدينة غزة، قبل أن يتعرضوا لضربة عدوانية إسرائيلية أخرى.

أصيبت ساقا أحمد بجروح خطيرة وأصبحت حياته مهددة، وجرى نقله إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وهي بلدة تقع على مسافة إلى الجنوب، حيث تعهده جراح العظام الدكتور أحمد زيان برعايته.

وقال الطبيب في المستشفى، متحدثًا يوم السبت بينما كانت الاستعدادات جارية لإجراء عملية جراحية لأحمد، «وصل لنا هذا الطفل مصابًا بإصابات حديثة. طبعًا كان بتر في الأطراف (السفلية)». وأضاف الدكتور زيان أن المستشفى مكتظ بمرضى آخرين مصابين بجروح خطيرة، وأن جراحة أحمد لن تتم في غرفة عمليات مناسبة ولكن في غرفة مجهزة لعمليات الولادة.

وقال «نقوم بإجراء عملية بتر للأطراف بسبب الاستهداف العميق أو الأجزاء المتهتكة... الرجل اليمنى البتر فوق الركبة. وكذلك الرجل اليسرى».

ماذا فعل الطفل أحمد؟

خلال الجراحة، تحدث الدكتور زيان عن التحديات التي تفرضها مثل هذه العمليات الخطيرة على طفل صغير، وعن مدى صعوبة الحرب على العاملين في المستشفى. وقال إن «الكادر الطبي منهك، وهناك نقص في الكوادر. أغلبهم استشهد أو أصيب، سواء من أطباء من تمريض من تخدير». وأضاف «العملية الجراحية للطفل فيها صعوبة لأنه لازم تحدد مكان الوريد والشريان والأعصاب وتعزلها وتفصلها وهو ما يستغرق وقتًا». ومضى قائلًا «نحاول تنفيذها بأسرع ما يمكن، عشان تعويض الطفل بالدم الذي فقده عندما أصيب.. إن شاء الله خير».

أحمد يتعافى الآن. يحاول خاله مداعبته ويعطيه لعبة على هيئة سيارة، لكن الصبي رماها بعيدًا. وقال أبوعمشة «طلب مني أكتر من مرة.. يريد أن يقوم من السرير ويمشي، سألني أكثر من مرة، وأخبرته أنه يجب أن ننتظر حتى تتحسن ساقه، أو بعد أن يتناول الدواء». وأضاف «هو مش شاعر أنه فقد قدميه، لكن علينا أن نحاول، تمامًا كما نحاول أن نجعله ينسى والديه، أن نجعله ينسى هذا».

وشن الاحتلال عدوانًا جويًا وبحريًا وبريًا على قطاع غزة المكتظ بالسكان، مما أسفر عن مقتل أكثر من 11 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لمسؤولي الصحة في غزة.

وقال أبوعمشة «الطفل لم يفقد والديه فقط، بل فقد ساقيه أيضا.. لا يزال طفلا. ماذا فعل ليستحق (كل) هذا؟».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصحة الفلسطينية تكذب الاحتلال الإسرائيلي بشأن وجود أسلحة في مستشفى الشفاء

الصحة الفلسطينية تكذب الاحتلال الإسرائيلي بشأن وجود أسلحة في مستشفى الشفاء
الأردن يريد حجز مكانة في سوق صناعة الألعاب الألكترونية العالمية

الأردن يريد حجز مكانة في سوق صناعة الألعاب الألكترونية العالمية
وميض ضوء كوني قوي جداً أثّر على الغلاف الجوي للأرض بطريقة غير مسبوقة

وميض ضوء كوني قوي جداً أثّر على الغلاف الجوي للأرض بطريقة غير مسبوقة
المنتخب الوطني للشباب يتعادل مع نظيره المصري بهدف لمثله بدورة اتحاد شمال أفريقيا (فيديو)

المنتخب الوطني للشباب يتعادل مع نظيره المصري بهدف لمثله بدورة اتحاد شمال أفريقيا...
«في التسعين»: لماذا اختار منتخب السودان اللعب في ليبيا رغم عروض المغرب وتونس؟

«في التسعين»: لماذا اختار منتخب السودان اللعب في ليبيا رغم عروض المغرب وتونس؟
«تحقيقات»: عقد من العجز

«تحقيقات»: عقد من العجز
«في التسعين»: جدل بين المحللين والخمسي يكشف المستور وعلاء وعبد الرحيم يحتجون

«في التسعين»: جدل بين المحللين والخمسي يكشف المستور وعلاء وعبد الرحيم يحتجون
«فلوسنا»: استمرار الدعم أم توزيع الدعم كنقد على الأفراد؟

«فلوسنا»: استمرار الدعم أم توزيع الدعم كنقد على الأفراد؟
كاريكاتير خيري - غزة في تصريحات بايدن

كاريكاتير خيري - غزة في تصريحات بايدن
منتخب الشباب الليبي يواجه مصر في ثاني جولات بطولة شمال أفريقيا.. الأربعاء

منتخب الشباب الليبي يواجه مصر في ثاني جولات بطولة شمال أفريقيا.. الأربعاء
مجمع الشفاء.. تاريخ أطول من عُمر الاحتلال ومسرح للحرب الدموية على القطاع

مجمع الشفاء.. تاريخ أطول من عُمر الاحتلال ومسرح للحرب الدموية على القطاع
انخفاض النوم 90 دقيقة قد يزيد إصابة النساء بالسكري

انخفاض النوم 90 دقيقة قد يزيد إصابة النساء بالسكري
شاهد.. أول شاحنة وقود تدخل قطاع غزة من مصر منذ بداية العدوان

شاهد.. أول شاحنة وقود تدخل قطاع غزة من مصر منذ بداية العدوان
«الكوت» يتحدث بعد الخسارة الكبيرة لمنتخب الشباب الليبي في افتتاح بطولة شمال أفريقيا

«الكوت» يتحدث بعد الخسارة الكبيرة لمنتخب الشباب الليبي في افتتاح بطولة شمال ...
قوات الاحتلال تعتقل نازحين وذوي الشهداء في مستشفى الشفاء بغزة

قوات الاحتلال تعتقل نازحين وذوي الشهداء في مستشفى الشفاء بغزة
لندن الشعبية لا تتخلى عن تاريخها

لندن الشعبية لا تتخلى عن تاريخها
حماس تحمل بايدن المسؤولية عن تداعيات اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء

حماس تحمل بايدن المسؤولية عن تداعيات اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء
على طريقة «الكاوبوي».. مسيرة تكساس الأميركية تستحوذ على اهتمام رواد مواقع التواصل

على طريقة «الكاوبوي».. مسيرة تكساس الأميركية تستحوذ على اهتمام رواد مواقع ...
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
واشنطن تنفي «موافقتها» على عملية الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى الشفاء
واشنطن تنفي «موافقتها» على عملية الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى ...
قطر تطالب بتحقيق دولي في استهداف «إسرائيل» المستشفيات في غزة
قطر تطالب بتحقيق دولي في استهداف «إسرائيل» المستشفيات في غزة
الصحة الفلسطينية تكذب الاحتلال الإسرائيلي بشأن وجود أسلحة في مستشفى الشفاء
الصحة الفلسطينية تكذب الاحتلال الإسرائيلي بشأن وجود أسلحة في ...
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة إلى 11 ألفًا و500 شهيد
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة إلى 11 ألفًا و500 ...
نحو 50 شهيدا جراء قصف إسرائيلي لمسجد وسط قطاع غزة
نحو 50 شهيدا جراء قصف إسرائيلي لمسجد وسط قطاع غزة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد التصويت لمصلحة مشروع القرار العربي للهدنة في غزة.. مفاجأة في موقف تونس والعراق
بعد التصويت لمصلحة مشروع القرار العربي للهدنة في غزة.. ......
استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته
استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته...
كتائب القسام: نخوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال في غزة
كتائب القسام: نخوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال في غزة...
حماس: مقتل 50 أسيرًا في غزة جراء الغارات الإسرائيلية
حماس: مقتل 50 أسيرًا في غزة جراء الغارات الإسرائيلية...
السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة يهاجم مؤيدي مشروع القرار العربي
السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة يهاجم مؤيدي مشروع القرار ......
المزيد
للمرة الثانية.. قوات الاحتلال تقتحم مجمع الشفاء الطبي
للمرة الثانية.. قوات الاحتلال تقتحم مجمع الشفاء الطبي...
مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى هدن إنسانية في غزة
مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى هدن ......
الأمم المتحدة تحذر من نفاد المساعدات الغذائية للاجئين السودانيين في تشاد
الأمم المتحدة تحذر من نفاد المساعدات الغذائية للاجئين ......
نحو 50 شهيدا جراء قصف إسرائيلي لمسجد وسط قطاع غزة
نحو 50 شهيدا جراء قصف إسرائيلي لمسجد وسط قطاع غزة...
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة إلى 11 ألفًا و500 شهيد
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة إلى 11 ألفًا ......
المزيد