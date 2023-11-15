الأمم المتحدة: «مجزرة» غزة يجب أن تتوقف..«مستويات جديدة من الرعب كل يوم»

القاهرة - بوابة الوسط

طالب منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث الأربعاء باتخاذ إجراءات فورية «لكبح جماح المذبحة» الجارية في غزة، بعد أن اقتحمت القوات الإسرائيلية مجمع الشفاء، أكبر مستشفى في القطاع الفلسطيني.

وقال غريفيث في بيان «بينما تبلغ المذبحة في غزة مستويات جديدة من الرعب كل يوم، يواصل العالم مشاهدة ذلك في حال من الصدمة بينما تتعرض المستشفيات لإطلاق النار ويموت الأطفال الخدج ويُحرم السكان بأكملهم من وسائل البقاء الأساسية. لا يمكن السماح باستمرار هذا الأمر»، بحسب «فرانس برس».

في وقت مبكر الأربعاء اقتحم جنود الاحتلال مجمع الشفاء الطبي بعد حصاره لمدة ستة أيام، وأطلقوا النار على كل من حاول الخروج منه وتركوا الجثث للكلاب الضالة تنهشها في العراء. كما احتجزت قوات الاحتلال الكوادر الطبية الموجودة في المستشفى، الذين رفضوا مغادرته وترك الحالات فيه، وأكد عدد منهم تدمير القوات مخزن الأدوية ومكاتب فيه خلال الاقتحام الدموي.

السلطة الفلسطينية: انتهاك صارخ للقانون الدولي

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية اليوم الأربعاء في بيان إن «اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي، وغيره من المستشفيات، والمراكز الصحية في قطاع غزة، يعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف». وحملت «الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة الطواقم الطبية والآلاف من المرضى والجرحى والأطفال، بمن فيهم الخدج، والنازحون الموجودون في المجمع»، مطالبة بـ«تدخل دولي عاجل لتوفير الحماية لهم».

عمليات «أونروا» «على وشك الانهيار»

وفي سياق متصل، حذر المفوض العام لـ«أونروا» فيليب لازاريني اليوم الأربعاء من أن عمليات الوكالة في قطاع غزة «على وشك الانهيار» على الرغم من دخول بعض الوقود إلى القطاع في اليوم الأربعين للحرب.

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وكتب لازاريني على موقع إكس (تويتر سابقًا) أن «عملياتنا على وشك الانهيار ... توفير الوقود للشاحنات لن يُنقذ الأرواح بعد الآن»، وفق وكالة فرانس برس.

أونروا: الانتظار لفترة أطول سيكلف مزيدًا من الأرواح

وأشار المفوض العام للأونروا إلى أن «الانتظار لفترة أطول سيكلف مزيدًا من الأرواح» وأن «بحلول نهاية اليوم، لن يتمكن نحو 70% من سكان غزة من الحصول على المياه النظيفة».

وفي وقت سابق، قالت وكالة «أونروا» إن الوقود الذي دخل قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح الحدودي «ليس كافيًا على الإطلاق». وأضافت أونروا عبر حسابها على موقع إكس (تويتر سابقًا) «هذا يعادل نصف شاحنة، لا تكفي على الإطلاق، هناك حاجة إلى المزيد، يجري استخدام الوقود كسلاح حرب وهذا يجب أن يتوقف».

11 ألفًا و451 شهيدًا

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 11 ألفًا و451 شهيدًا، ونحو 31 ألفًا و700 جريح، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي حول العدوان، أنها تواجه لليوم الثالث على التوالي، تحديات في تحديث أرقام الضحايا بسبب انهيار الخدمة والاتصالات في مستشفيات الشمال. وقالت إن أكثر من 3250 مدنيًا ما زالوا في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض، بينهم 1700 طفل.

وارتقى 202 شهيد من الكوادر الصحية، و36 من الدفاع المدني، إلى جانب إصابة أكثر من 200 جريح من الكوادر الصحية، كما جرى الهجوم على أكثر من 60 مركبة إسعاف، تضررت 55 منها وخرجت عن الخدمة.

توقف 25 من 35 مستشفى في غزة

وبينت الوزارة أن 25 من 35 مستشفى في غزة، و52 من 72 عيادة رعاية صحية أولية، أي أكثر من الثلثين، توقفت عن العمل بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود.

ويواجه مئات الآلاف من المواطنين في المنطقة الشمالية، إما غير الراغبين أو غير القادرين على النزوح القسري جنوبًا، تحديات في تأمين الموارد الأساسية للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك الماء والغذاء، إذ يثير استخدام مصادر المياه غير الآمنة، وفقًا للوزارة، مخاوف مثيرة للقلق بشأن الجفاف والأمراض المنقولة بالمياه.