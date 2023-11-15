الأمم المتحدة: عملياتنا في غزة «على وشك الانهيار»

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المفوض العام لـ«أونروا» فيليب لازاريني اليوم الأربعاء من أن عمليات الوكالة في قطاع غزة «على وشك الانهيار» على الرغم من دخول بعض الوقود إلى القطاع في اليوم الأربعين للحرب.

وكتب لازاريني على موقع إكس (تويتر سابقًا) أن «عملياتنا على وشك الانهيار ... توفير الوقود للشاحنات لن يُنقذ الأرواح بعد الآن»، وفق وكالة فرانس برس.

أونروا: الانتظار لفترة أطول سيكلف مزيدًا من الأرواح

وأشار المفوض العام للأونروا إلى أن «الانتظار لفترة أطول سيكلف مزيدًا من الأرواح» وأن «بحلول نهاية اليوم، لن يتمكن نحو 70% من سكان غزة من الحصول على المياه النظيفة».

وفي وقت سابق، قالت وكالة «أونروا» إن الوقود الذي دخل قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح الحدودي «ليس كافيًا على الإطلاق». وأضافت أونروا عبر حسابها على موقع إكس (تويتر سابقًا) «هذا يعادل نصف شاحنة، لا تكفي على الإطلاق، هناك حاجة إلى المزيد، يجري استخدام الوقود كسلاح حرب وهذا يجب أن يتوقف».



ودخلت شاحنة وقود من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، وفق ما أفادت وسائل إعلام مصرية اليوم الأربعاء، هي الأولى منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة.



توقف شاحنات الأمم المتحدة

وأكد مصدر مصري أن الشحنة «مخصصة للأمم المتحدة لتسهيل دخول المساعدات بعد توقف شاحناتها في الجانب الفلسطيني لنفاد الوقود»، وفق وكالة فرانس برس. وبثت قناة «القاهرة الإخبارية» لقطات مصورة لدخول الشاحنات إلى القطاع.

وكانت هيئة تنسيق الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية (كوغات) أعلنت في وقت سابق أن «شاحنات الأمم المتحدة التي تنقل المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح سيجري تزويدها بالوقود عند معبر رفح بناء على طلب الولايات المتحدة».