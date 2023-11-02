  • Alwasat News
Atwasat

تحذير أممي من تزايد العنف ضد الصحفيين في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من الجرائم بحقهم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 نوفمبر 2023, 02:57 مساء
تحذير أممي من تزايد العنف ضد الصحفيين في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من الجرائم بحقهم
صحافيون وصحافيات في أثناء متابعة هجوم إرهابي في كينيا. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تحيي الأمم المتحدة، الخميس، اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتبكة بحق الصحفيين، معتبرة أن إنهاء هذا الإفلات شرط أساسي لضمان حرية التعبير والوصول إلى المعلومات لجميع المواطنين.

وقالت المنظمة الدولية في بيان، إن هذه الاحتفالية تستهدف إذكاء الوعي بالتحديات الرئيسة التي يواجهها الصحفيون والإعلاميون في أثناء ممارسة مهنتهم، والتحذير من تصاعد أعمال العنف ضدهم والتي تشمل الهجمات والقيود المفروضة على الصحافة في سياق متابعة الاحتجاجات الاجتماعية واستخدام السبل القضائية ضد الصحفيين فضلا عن زيادة ممارسات النفي القسري للصحفيين في بعض الدول.

وأشار البيان إلى أن احتفالية هذا العام تسلط الضوء على دور الصحافة الآمنة والحرة في ضمان نزاهة الانتخابات والأنظمة الديمقراطية، مؤكدا ضرورة التزام الدول باعتماد تدابير فعالة لحماية الصحافة المستقلة وتعزيز الأطر المؤسسية التي تكافح العنف والإفلات من العقاب، فضلا عن تعزيز استقلال وسائل الإعلام واستدامتها وتنوعها.

«أثر اجتماعي مروع» للإفلات من العقاب
ووفقا لتقرير المدير العام لـ«يونسكو» للعام 2022 بشأن سلامة الصحفيين وخطر الإفلات من العقاب، فما زالت أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي هي المنطقة التي تشهد أكبر عدد من جرائم قتل الصحفيين.

ومنذ العام 1993، قُتل أكثر من 1600 صحفي بسبب نقلهم الأخبار وتقديم المعلومات للجمهور. وفي تسع من كل عشر حالات يفلت القتلة من العقاب كما يشير مرصد «يونسكو» للصحفيين المقتولين. ويؤدي الإفلات من العقاب إلى مزيد عمليات القتل، فضلا عن أنه غالبا أحد أعراض تفاقم الصراع وانهيار القانون والأنظمة القضائية.

وفي حين أن عمليات القتل هي الشكل الأكثر تطرفا للرقابة على وسائل الإعلام، يتعرض الصحفيون كذلك لتهديدات لا حصر لها بدءا من الخطف والتعذيب وغيره من الاعتداءات الجسدية إلى المضايقات، لا سيما في المجال الرقمي، وفق بيان الأمم المتحدة.

كاريكاتير حليم - 2 نوفمبر.. اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين
دعوى أمام «الجنائية الدولية» في «جرائم حرب» بحق صحفيين منذ بدء العدوان على غزة

وتؤدي التهديدات بالعنف والاعتداءات ضد الصحفيين بوجه خاص إلى بث الخوف في العاملين في مجال الإعلام ما يعيق حرية تداول المعلومات والآراء والأفكار أمام كل المواطنين. وتتأثر الصحفيات بوجه خاص بالتهديدات والاعتداءات، لا سيما تلك التي تجري عبر الإنترنت. فوفقا لورقة المناقشة التي أصدرتها «يونسكو» في ما يتصل بالاتجاهات العالمية في العنف ضد الصحفيات عبر الإنترنت، قالت 73% من الصحفيات اللاتي شملهن الاستطلاع إنهن تعرضن للتهديد والترهيب والإهانة عبر الإنترنت في مسائل تتعلق بأعمالهن.

وقالت الأمم المتحدة إن هذا الإفلات من العقاب يشجع مرتكبي الجرائم، فضلا عن أن له تأثير مروع على المجتمع بما في ذلك الصحفيين أنفسهم، مشيرة إلى قلق المعنيين في «يونسكو» في ما يخص الأضرار التي تلحق بمجتمعات بأكملها بسبب التستر على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد والجريمة.

معلومات أساسية حول اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من الجرائم بحق الصحفيين
وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الثاني نوفمبر يوما دوليا لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في قرارها «68/163» الذي حثت فيه الدول الأعضاء على تنفيذ تدابير محددة لمواجهة ثقافة الإفلات من العقاب الحالية، وقد اختير التاريخ في ذكرى اغتيال صحفيين فرنسيين في مالي في 2 نوفمبر 2013.

ويدين القرار الأممي جميع الهجمات والعنف ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام، ويحث أيضا الدول الأعضاء على بذل قصارى جهدها لمنع العنف ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام، وكفالة المساءلة، وتقديم مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام إلى العدالة، وضمان حصول الضحايا على سبل الانتصاف المناسبة. ويطالب كذلك الدول بالعمل على تهيئة بيئة آمنة للصحفيين لأداء عملهم بصورة مستقلة ودون تدخل لا داعي له.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«اقتصاد بلس»: سعيد رشوان.. سياسات قائمة تشجع على انخفاض الدينار الليبي

«اقتصاد بلس»: سعيد رشوان.. سياسات قائمة تشجع على انخفاض الدينار الليبي
«في التسعين»: جدال بين الخمسي وبالحاج حتى آخر ثانية.. مع من تتفق؟

«في التسعين»: جدال بين الخمسي وبالحاج حتى آخر ثانية.. مع من تتفق؟
«فلوسنا»: سؤال الساعة في الشارع الليبي.. هل سيستمر انخفاض الدينار الليبي أمام الدولار؟

«فلوسنا»: سؤال الساعة في الشارع الليبي.. هل سيستمر انخفاض الدينار الليبي أمام ...
«تحقيقات»: «جيوش منظمة» تهدد ليبيا

«تحقيقات»: «جيوش منظمة» تهدد ليبيا
كاريكاتير حليم - 2 نوفمبر.. اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين

كاريكاتير حليم - 2 نوفمبر.. اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم ...
أنجلينا جولي: زعماء العالم متواطئون في جرائم غزة

أنجلينا جولي: زعماء العالم متواطئون في جرائم غزة
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 10 آلاف بين شهيد ومفقود جراء عدوان الاحتلال المتواصل منذ 26 يوما

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 10 آلاف بين شهيد ومفقود جراء عدوان الاحتلال ...
النصر يتوج بطلا لكأس ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما

النصر يتوج بطلا لكأس ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما
الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا «قد يرقى إلى جرائم حرب»

الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا «قد يرقى إلى جرائم حرب»
أسطورة ألمانيا يصف فوز ميسي بالكرة الذهبية بـ«المهزلة»

أسطورة ألمانيا يصف فوز ميسي بالكرة الذهبية بـ«المهزلة»
هل يعيد التاريخ نفسه؟

هل يعيد التاريخ نفسه؟
الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 15 من جنوده في أقل من 24 ساعة في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 15 من جنوده في أقل من 24 ساعة في غزة
رغم مرور أسبوعين على إصابته.. نيمار لم يخضع لجراحة الرباط الصليبي

رغم مرور أسبوعين على إصابته.. نيمار لم يخضع لجراحة الرباط الصليبي
الملعب الليبي يخطف ثلاث نقاط ثمينة من الاتحاد المصراتي في «دورينا»

الملعب الليبي يخطف ثلاث نقاط ثمينة من الاتحاد المصراتي في «دورينا»
مستشفى طرابلس الجامعي ينفي وفاة أي حالة بقسم الغسيل الكلوي

مستشفى طرابلس الجامعي ينفي وفاة أي حالة بقسم الغسيل الكلوي
وزارة الثقافة تشارك في «تظاهرة ثقافية» لدعم الشعب الفلسطيني

وزارة الثقافة تشارك في «تظاهرة ثقافية» لدعم الشعب الفلسطيني
توقف المستشفى الوحيد لعلاج السرطان بقطاع غزة عن العمل جراء القصف الإسرائيلي

توقف المستشفى الوحيد لعلاج السرطان بقطاع غزة عن العمل جراء القصف الإسرائيلي
ألمانيا تبحث تقليص أسبوع العمل إلى أربعة أيام

ألمانيا تبحث تقليص أسبوع العمل إلى أربعة أيام
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بابا الفاتيكان يشارك في مؤتمر «كوب 28» بدبي مطلع ديسمبر المقبل
بابا الفاتيكان يشارك في مؤتمر «كوب 28» بدبي مطلع ديسمبر المقبل
فرنسا تعرب عن «قلقها البالغ» إزاء القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا
فرنسا تعرب عن «قلقها البالغ» إزاء القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا
زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب جزيرة تيمور الإندونيسية
زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب جزيرة تيمور الإندونيسية
165 ألف أفغاني غادروا باكستان عائدين إلى بلادهم في أكتوبر
165 ألف أفغاني غادروا باكستان عائدين إلى بلادهم في أكتوبر
بوتين يوقع قانونا يلغي مصادقة روسيا على معاهدة حظر التجارب النووية
بوتين يوقع قانونا يلغي مصادقة روسيا على معاهدة حظر التجارب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق النار في غزة
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق ......
متظاهرون يهود ضد الحرب على غزة يقتحمون مبني الكونغرس
متظاهرون يهود ضد الحرب على غزة يقتحمون مبني الكونغرس...
«الصحة الفلسطينية»: استشهاد 50 شخصا في ساعة واحدة بقصف إسرائيلي على غزة
«الصحة الفلسطينية»: استشهاد 50 شخصا في ساعة واحدة بقصف ......
رهينة إسرائيلية أطلقتها «حماس» تقول إنها عوملت بشكل جيد في غزة
رهينة إسرائيلية أطلقتها «حماس» تقول إنها عوملت بشكل جيد في ......
بايدن: لم أطلب من إسرائيل إرجاء العملية البرية.. ويجب توقف هجمات المستوطنين على الفلسطينيين
بايدن: لم أطلب من إسرائيل إرجاء العملية البرية.. ويجب توقف ......
المزيد
تحذير أممي من تزايد العنف ضد الصحفيين في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من الجرائم بحقهم
تحذير أممي من تزايد العنف ضد الصحفيين في اليوم الدولي لإنهاء......
سقوط حر للديمقراطيات في نصف دول العالم
سقوط حر للديمقراطيات في نصف دول العالم...
الكرملين: النزاع في أوكرانيا لم يصل طريقا مسدودا
الكرملين: النزاع في أوكرانيا لم يصل طريقا مسدودا...
بوتين يوقع قانونا يلغي مصادقة روسيا على معاهدة حظر التجارب النووية
بوتين يوقع قانونا يلغي مصادقة روسيا على معاهدة حظر التجارب ......
165 ألف أفغاني غادروا باكستان عائدين إلى بلادهم في أكتوبر
165 ألف أفغاني غادروا باكستان عائدين إلى بلادهم في أكتوبر...
المزيد