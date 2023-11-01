دعوى أمام «الجنائية الدولية» في «جرائم حرب» بحق صحفيين منذ بدء العدوان على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت منظمة «مراسلون بلا حدود» غير الحكومية، الأربعاء، رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن ارتكاب «جرائم حرب» بحق صحفيين قتلوا وأصيبوا في لبنان وغزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت المنظمة في بيان أنها قدمت إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تفاصيل حالات تسعة صحفيين قتلوا منذ السابع من أكتوبر واثنين أصيبا أثناء ممارسة عملهما، وفق وكالة «فرانس برس» التي أشارت إلى أن المحكمة غير ملزمة بالنظر في القضية.

وفي 13 أكتوبر، أعلنت وكالة «رويترز» مقتل أحد مصوريها في جنوب لبنان بعد قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الصحفيين. وفي اليوم نفسه قالت قناة «الجزيرة» إن قصفًا إسرائيليًا استهدف مجموعة من الصحفيين بينهم طاقم القناة، وأوضحت أن صحفيًا قُتِل في الحادث، بينما أصيب ثلاثة أشخاص بينهم المراسلة كارمن جوخدار والمصور إيلي براخيا العاملان في القناة.

وفي 19 أكتوبر، أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استشهاد 16 صحفيًا فلسطينيًا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إضافة إلى إصابة العشرات وفقدان أثر صحفيين اثنين.

وأشارت النقابة في بيان، إلى تدمير نحو 50 مقرًا ومركزًا لمؤسسات إعلامية نتيجة القصف، إضافة إلى أكثر من 50 حالة احتجاز ومنع الطواقم من العمل وحالات اعتداءات بالضرب ومصادرة وتحطيم معدات للصحفيين.