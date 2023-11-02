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الكرملين: النزاع في أوكرانيا لم يصل طريقا مسدودا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 نوفمبر 2023, 01:45 مساء
الكرملين: النزاع في أوكرانيا لم يصل طريقا مسدودا
الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في موسكو، 10 أكتوبر 2023. (أ ف ب)
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نفت روسيا، الخميس، تصريحات لقائد الجيش الأوكراني اعتبر فيها أن النزاع الذي شارف على دخول عامه الثاني في أوكرانيا وصل إلى طريق مسدود.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: «كلا، لم يصل إلى طريق مسدود»، وأضاف: «روسيا تواصل بثبات تنفيذ العملية العسكرية الخاصة. ويتعين تحقيق جميع الأهداف التي وُضعت»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

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وجاءت تصريحات بيسكوف ردا على مقابلة لوسائل إعلام بريطانية مع الجنرال الأوكراني فاليري زالونجي الذي قال إن «الجانبين وصلا إلى طريق مسدود على الجبهة الحدودية المترامية»، وأضاف لجريدة «إيكونوميست»: «تماما مثل الحرب العالمية الأولى وصلنا إلى مستوى التكنولوجيا الذي يضعنا أمام طريق مسدود»، وتابع: «على الأرجح لن يكون هناك اختراق كبير».

«مكاسب محدودة» للهجوم الأوكراني المضاد
شنت القوات الأوكرانية هجوما مضادا على مواقع روسية في وقت سابق هذا العام لكنها حققت «مكاسب محدودة» على الأرض. بدورها، حققت القوات الروسية «تقدما محدودا» في هجومها في وقت سابق هذا العام، لكنها أطلقت أخيرا عملية لتطويق بلدية أفدييفكا بشرق أوكرانيا بالكامل، وفق الوكالة الفرنسية. غير أن ناطقا عسكريا أوكرانيا قال في وقت سابق إن الهجمات الروسية على البلدة الصناعية «تراجعت».

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي ضم أربعة مناطق في شرق وجنوب أوكرانيا، علما بأن قواته لا تسيطر بالكامل عليها.

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