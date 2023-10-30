أوكرانيا ترفض الاتهامات الروسية بمسؤوليتها عن أعمال الشغب في مطار داغستان

القاهرة - بوابة الوسط

رفضت أوكرانيا الإثنين اتهامات روسيا بأن كييف أدت «دورا رئيسيا» في أعمال الشغب المناهضة للاحتلال الإسرائيلي التي أدت إلى إغلاق مطار في جمهورية داغستان ذات الغالبية المسلمة في منطقة القوقاز الأحد.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولنكو إن «اتهامات وزارة الخارجية الروسية لأوكرانيا بأن لها دورا في أحداث داغستان هي محاولة لإلقاء المسؤولية» على كييف، بحسب «فرانس برس».

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن «الأحداث التي وقعت أمس في مطار محج قلعة هي إلى حد كبير نتيجة للتدخل الخارجي». ورأى بيسكوف أنه «على خلفية اللقطات التلفزيونية التي تظهر هول ما يحدث في قطاع غزة - مقتل أشخاص وأطفال وشيوخ، من السهل جدا على الأعداء استغلال الوضع».

محتجون يقتحمون محطة الركاب بأعلام فلسطينية

واقتحم محتجون محطة الركاب بينما كان بعضهم يلوح بأعلام فلسطينية أو يهتف «الله أكبر»، ووصلوا إلى مدرج المطار واجتازوا الحواجز بهدف تفتيش السيارات المغادرة بحثا عن مسافرين إسرائيليين، وفق مقاطع فيديو بثت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام الروسية.

وبحسب موقع «فلايت رادار» المتخصص بتتبع حركة الطيران، هبطت رحلة آتية من تل أبيب لشركة الطيران الروسية «ريد وينغز» الأحد عند الساعة 19,00 بالتوقيت المحلي (16,00 ت غ) في مطار محج قلعة. وكانت رحلة ترانزيت من المقرر ان تغادر باتجاه موسكو عند الساعة 21,00 (19,00 ت غ) ولم توضح السلطات المحلية حتى الآن إن كانت الطائرة وركابها تمكنوا من المغادرة.

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وصباح الإثنين قالت هيئة الطيران الروسية إن المطار سيبقى مغلقا حتى صباح الثلاثاء في حين كانت أعلنت الأحد أنه سيبقى مغلقا حتى السادس من نوفمبر. وقالت وسيلة «سوتا» الإعلامية إن رجالا تجمعوا أولا أمام المطار للتحقق من جوازات سفر الخارجين منه بحثا عن إسرائيليين.

الشرطة الروسية توقف ستين شخصا

وأظهرت أشرطة فيديو بثته عبر تلغرام رجالا آخرين يقتحمون حواجز ويفتشون داخل السيارات ويقتحمون أبوابا داخل المطار فضلا عن رجل يقف على جناح طائرة تابعة لشركة «ريد وينغز» ويقترب من نوافذها. وحمل أحد هؤلاء الرجال لافتة كتب عليها «لا مكان في داغستان لقتلة الأطفال».

والإثنين، أعلنت الشرطة الروسية توقيف ستين شخصا يشتبه في أنهم اقتحموا مطار محج قلعة. وقالت وزارة الداخلية الروسية في بيان إن تسعة عناصر من الشرطة أصيبوا بجروح خلال مواجهات مع المقتحمين، أدخل اثنان منهم إلى المستشفى.