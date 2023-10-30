«لا مكان لقتلة الأطفال».. تفاصيل اقتحام مطار في داغستان بعد أنباء عن هبوط طائرة تقل إسرائيليين

القاهرة - بوابة الوسط

«لا مكان في داغستان لقتلة الأطفال»، لافتة رفعها أحد المتظاهرين الذين اقتحموا مساء الأحد مطار محج قلعة في عاصمة جمهورية داغستان الروسية ذات الغالبية المسلمة في منطقة القوقاز، بعد أنباء عن هبوط طائرة تقل ركابا إسرائيليين، فيما أعلنت الشرطة الروسية الاثنين توقيف ستين شخصا يشتبه في أنهم اقتحموا المطار.

وجاء الاقتحام في خضم العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الحالي، والتي راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف «شهيد» أغلبهم من الأطفال والنساء على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

من جانبها قالت وزارة الداخلية الروسية في بيان إن تسعة عناصر من الشرطة أصيبوا بجروح خلال مواجهات مع المقتحمين، أدخل اثنان منهم إلى المستشفى.

وقال الجهاز الإعلامي في وزارة الداخلية الروسية «حددت هوية أكثر من 150 مشاركا نشطا في الاضطرابات وأوقف ستون منهم»، مضيفة «بات المطار راهنا تحت السيطرة الكاملة للقوى الأمنية».

واقتحم المحتجون محطة الركاب بينما كان بعضهم يلوح بأعلام فلسطينية أو يهتف «الله أكبر»، ووصلوا إلى مدرج المطار واجتازوا الحواجز بهدف تفتيش السيارات المغادرة بحثا عن مسافرين إسرائيليين، وفق مقاطع فيديو بثت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الروسية.

وبحسب موقع «فلايت رادار» المتخصص بتتبع حركة الطيران، هبطت رحلة آتية من تل أبيب لشركة الطيران الروسية «ريد وينغز» الأحد عند الساعة 19,00 بالتوقيت المحلي (16,00 ت غ) في مطار محج قلعة. وكانت رحلة ترانزيت من المقرر أن تغادر باتجاه موسكو عند الساعة 21,00 (19,00 ت غ).

ولم توضح السلطات المحلية حتى الآن إن كانت الطائرة وركابها تمكنوا من المغادرة.

وصباح الاثنين قالت هيئة الطيران الروسية إن المطار سيبقى مغلقا حتى صباح الثلاثاء، في حين كانت أعلنت الأحد انه سيبقى مغلقا حتى السادس من نوفمبر. موضحة «لن يعيد المطار فتح أبوابه إلا بعد تفتيش دقيق (للمكان) من قبل القوى الأمنية».

«لا مكان في داغستان لقتلة الأطفال»

وقالت وسيلة «سوتا» الإعلامية إن رجالا تجمعوا أولا أمام المطار للتحقق من جوازات سفر الخارجين منه بحثا عن مواطنين إسرائيليين.

وأظهرت أشرطة فيديو بثت عبر تلغرام، رجالا آخرين يقتحمون حواجز ويفتشون داخل السيارات ويقتحمون أبوابا داخل المطار، فضلا عن رجل يقف على جناح طائرة تابعة لشركة «ريد وينغز» ويقترب من نوافذها، وحمل أحد هؤلاء الرجال لافتة كتب عليها «لا مكان في داغستان لقتلة الأطفال».

وقال رئيس جمهورية داغستان سيرغي ميليكوف، صباح الإثنين، إن هذه الاضطرابات نظمت انطلاقا من أوكرانيا.

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أوضح ميليكوف، لصحفيين في تصريحات أوردتها وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء، إن «مدبري هذا التحرك بطبيعة الحال هم أعداؤنا الذين نظموا هذه التحركات من أراضي أوكرانيا».

وأكد أن قناة «أوترو داغستان» عبر تلغرام التي تنتقد السلطات المحلية، يديرها «خونة» انطلاقا من أوكرانيا.

وكانت هذه القناة التي يتابعها نحو 60 ألف شخص نقلت نداء للتجمع في مطار محج قلعة مساء الأحد، يهدف إلى منع وصول ركاب «غير مرغوب فيهم» في رحلة «ريد وينغز» الآتية من تل أبيب.

وحضّت تل أبيب الأحد، روسيا على «حماية» رعاياها، وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن «إسرائيل تتوقّع من السلطات الروسية أن تحمي كل الرعايا الإسرائيليين وكل اليهود».

وكان وزير الإعلام في جمهورية الشيشان المجاورة أحمد دوداييف دعا في وقت سابق عبر تلغرام إلى الهدوء في مواجهة التوتر المتصاعد في منطقة القوقاز الروسية وتجنب «الاستفزازات».

وفي وقت سابق الأحد، ذكرت وكالة أنباء ريا نوفوستي أن مركزا يهوديا في جمهورية كاباردينو- بلقاريا بشمال القوقاز أحرق في مدينة نالتشيك.