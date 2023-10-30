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داغستان تعلن سقوط جرحى إثر اقتحام مطار محج قلعة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 أكتوبر 2023, 12:48 صباحا
داغستان تعلن سقوط جرحى إثر اقتحام مطار محج قلعة
متظاهرون مناهضون لـ«إسرائيل» في مطار بجمهورية داغستان، الأحد 29 أكتوبر 2023 (الإنترنت)
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أعلنت جمهورية داغستان الروسية، الأحد، سقوط جرحى في مطار محج قلعة؛ إثر اقتحامه من جانب محتجين كانوا يبحثون عن مسافرين إسرائيليين وافدين من تل أبيب، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت وزارة الصحة الداغستانية في بيان عبر تلغرام «نتيجة الحادثة التي وقعت في مطار محج قلعة، هناك جرحى يتلقون مساعدة طبية»، دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت وكالة الطيران الروسية إخلاء مطار محج قلعة من المحتجين. وقالت الوكالة، في بيان، على تطبيق تلغرام «اعتبارا من الساعة 22,20 (19,20 ت غ)، وبفضل جهود وكالات إنفاذ القانون، جرى تحرير المطار من مواطنين متسللين غير مرخص لهم بالدخول». وأضافت الوكالة أن المطار سيتوقف مبدئيا عن استقبال الطائرات حتى 6 نوفمبر.

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