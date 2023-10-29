عشرات الآلاف يتظاهرون في المغرب تضامنا مع الفلسطينيين وتنديدا بتطبيع العلاقات مع الاحتلال

القاهرة - بوابة الوسط

تظاهر عشرات الآلاف الأحد في الدار البيضاء تضامنًا مع الفلسطينيين، ونددوا بتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «الشعب يريد تجريم التطبيع» و«أوقفوا حرب الإبادة على غزة» و«أغلقوا مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط» و«افتحوا معبر رفح»، ونظمت التظاهرة بدعوة من «الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع» المؤلفة من أحزاب يسارية وإسلامية.

وتحدّث منسق الجبهة جمال العسري عن «مئات الآلاف» من المشاركين، مضيفًا في تصريح لوكالة فرانس برس أن حجم المشاركة «يثبت مرة أخرى أن الشعب المغربي يتحدث بصوت واحد، وهو داعم للشعب الفلسطيني»، وفق «فرانس برس».

وسار رجال ونساء وأطفال بأعداد كبيرة، مرتدين الكوفية الفلسطينية وملوحين بالأعلام الفلسطينية، في أحد الشوارع الرئيسية للعاصمة الاقتصادية المغربية. وقالت المتظاهرة أمينة بوخلخال «لقد جئنا لإظهار تضامننا مع الشعب الفلسطيني في مقاومته، وللدعوة إلى رفع الحصار عن غزة وإنهاء العدوان». وهتف المتظاهرون «يسقط الاحتلال» و«الشعب يريد تحرير فلسطين» و«لا للتطبيع».

المغرب يطبع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي

طبّع المغرب العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي في ديسمبر 2020 في إطار اتفاقات أبراهام التي رعتها الولايات المتحدة.

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وشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا عنيفًا على قطاع غزة بعد عملية غير مسبوقة نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر على الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أسفر القصف عن استشهاد أكثر من 8000 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وفق وزارة الصحة في حكومة حماس.