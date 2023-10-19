  • Alwasat News
Atwasat

رغم الحظر.. تظاهرة حاشدة في باريس دعما للفلسطينيين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 أكتوبر 2023, 10:48 مساء
رغم الحظر.. تظاهرة حاشدة في باريس دعما للفلسطينيين
جانب من تظاهرة في باريس دعما للشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي، الخميس 19 أكتوبر 2023 (إكس)
alwasat radio

خرج متظاهرون داعمون للشعب الفلسطيني في العاصمة الفرنسية باريس، للتنديد بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل، الذي أسفر حتى الآن عن 3859 شهيدا، ونحو 13500 جريح، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وسار المتظاهرون في شوارع باريس وهم يهتفون «كلنا فلسطينيون»، رغم إعلان السلطات الفرنسية حظر المسيرات المؤيدة لفلسطين.

- فرنسا تحظر تنظيم تظاهرات داعمة للفلسطينيين

وفي 12 أكتوبر الجاري، أمر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، بحظر التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، معللاً ذلك بأنها «من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام».

ووجه دارمانان هذه التعليمات إلى السلطات المحلية عبر برقية. وقالت الوزارة إنه في حال خرق هذا الحظر سيتم توقيف «منظمي التظاهرات ومثيري الشغب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حملة فرنسية ضد بنزيما بعد دعمه لغزة.. ودعوات لتجريدة من الكرة الذهبية والجنسية

حملة فرنسية ضد بنزيما بعد دعمه لغزة.. ودعوات لتجريدة من الكرة الذهبية والجنسية
الأمم المتحدة: 50 ألف امرأة حامل وسط القصف المستمر على غزة

الأمم المتحدة: 50 ألف امرأة حامل وسط القصف المستمر على غزة
اليوم.. المنتخب الوطني يواجه نظيره الصومالي وديا استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026

اليوم.. المنتخب الوطني يواجه نظيره الصومالي وديا استعدادا لتصفيات كأس العالم ...
«اقتصاد بلس»: سياسات تشجع على انخفاض الدينار الليبي

«اقتصاد بلس»: سياسات تشجع على انخفاض الدينار الليبي
«في التسعين»: ميتشو مدرباً لمنتخب ليبيا ومدرب أبوسليم يتوعد الزمالك

«في التسعين»: ميتشو مدرباً لمنتخب ليبيا ومدرب أبوسليم يتوعد الزمالك
«تحقيقات»: بق الفراش.. آفة مستحدثة في ليبيا

«تحقيقات»: بق الفراش.. آفة مستحدثة في ليبيا
«تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الإجتياح والحرب الشاملة؟

«تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الإجتياح والحرب الشاملة؟
«تغطية خاصة»: كيف سيقاوم ساسة ليبيا ضغوط الغرب لتوحيد إعادة الاعمار؟

«تغطية خاصة»: كيف سيقاوم ساسة ليبيا ضغوط الغرب لتوحيد إعادة الاعمار؟
«تغطية خاصة»: تقرير الخبراء الدوليين.. ليبيا دولة لصوص فاشلة!!

«تغطية خاصة»: تقرير الخبراء الدوليين.. ليبيا دولة لصوص فاشلة!!
«تحقيقات»: كارثة درنة.. الآثار الصعبة لما بعد الصدمة

«تحقيقات»: كارثة درنة.. الآثار الصعبة لما بعد الصدمة
الدبيبة: أجدد دعوتي إلى النائب العام للتحقيق في عزل مدن كاملة وقطع الاتصالات عنها

الدبيبة: أجدد دعوتي إلى النائب العام للتحقيق في عزل مدن كاملة وقطع الاتصالات ...
كاريكاتير خيري - فيتو أميركي ضد الهدنة في غزة

كاريكاتير خيري - فيتو أميركي ضد الهدنة في غزة
إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي

إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق النار في غزة

مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق النار في غزة
محمد صلاح يطالب بوقف المذابح في قطاع غزة

محمد صلاح يطالب بوقف المذابح في قطاع غزة
شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يؤيد الأندية في مواجهة اتحاد الكرة

شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يؤيد الأندية في مواجهة اتحاد الكرة
الجزائر تعلّق منافسات كرة القدم تضامناً مع فلسطين

الجزائر تعلّق منافسات كرة القدم تضامناً مع فلسطين
فيتو أميركي يعطل مشروع قرار يدين الحرب في غزة بمجلس الأمن

فيتو أميركي يعطل مشروع قرار يدين الحرب في غزة بمجلس الأمن
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
غوتيريس يدعو من القاهرة إلى وصول مساعدات «سريعة وبلا عوائق» إلى غزة
غوتيريس يدعو من القاهرة إلى وصول مساعدات «سريعة وبلا عوائق» إلى ...
بالتزامن مع احتجاجات داعمة لفلسطين.. واشنطن تنصح رعاياها حول العالم بـ«توخي الحذر»
بالتزامن مع احتجاجات داعمة لفلسطين.. واشنطن تنصح رعاياها حول ...
استعداد روسي للنظر في مبادرة تركية جديدة بشأن الصراع الفلسطيني «الإسرائيلي»
استعداد روسي للنظر في مبادرة تركية جديدة بشأن الصراع الفلسطيني ...
سفيرة «إسرائيل» لدى تركيا تغادر البلاد
سفيرة «إسرائيل» لدى تركيا تغادر البلاد
روسيا: الفيتو الأميركي في الأمم المتحدة حول فلسطين ستكون له «تداعيات مروعة»
روسيا: الفيتو الأميركي في الأمم المتحدة حول فلسطين ستكون له ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع تركيا
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع ......
حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها
حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها...
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من عملية «حماس»
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من......
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق النار في غزة
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق ......
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ بدء عملية «حماس»
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ......
المزيد
رغم الحظر.. تظاهرة حاشدة في باريس دعما للفلسطينيين
رغم الحظر.. تظاهرة حاشدة في باريس دعما للفلسطينيين...
البنتاغون: هجوم اليمن «يحتمل» أن يكون موجها نحو «إسرائيل»
البنتاغون: هجوم اليمن «يحتمل» أن يكون موجها نحو «إسرائيل»...
استهداف سفينة حربية أميركية قرب اليمن
استهداف سفينة حربية أميركية قرب اليمن...
روسيا: الفيتو الأميركي في الأمم المتحدة حول فلسطين ستكون له «تداعيات مروعة»
روسيا: الفيتو الأميركي في الأمم المتحدة حول فلسطين ستكون له ......
سفيرة «إسرائيل» لدى تركيا تغادر البلاد
سفيرة «إسرائيل» لدى تركيا تغادر البلاد...
المزيد