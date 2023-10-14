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قمة للقادة الأوروبيين عبر الفيديو الثلاثاء لبحث ما يجري في غزة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 أكتوبر 2023, 09:46 مساء
قمة للقادة الأوروبيين عبر الفيديو الثلاثاء لبحث ما يجري في غزة
الاتحاد الأوروبي. (الإنترنت)
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دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إلى قمة لقادة الاتحاد الأوروبي الثلاثاء عبر الفيديو لبحث آخر تطورات النزاع المستمر بين حركة «حماس» والاحتلال الإسرائيلي.

وقال المسؤول البلجيكي السبت في بيان «دعوت إلى اجتماع طارئ للمجلس الأوروبي سيعقد عبر تقنية الفيديو الثلاثاء 17 أكتوبر الساعة 17,30 (15,30 ت غ). من الأهمية بمكان أن يحدد المجلس الأوروبي، بموجب المعاهدات وقيمنا، موقفنا المشترك ويبلور مسار تحرك واضح وموحد يعكس تعقيدات الوضع الراهن».

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، السبت، زيادة مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى سكان غزة ثلاث مرّات إلى 75 مليون يورو، فيما يتعرّض القطاع لقصف إسرائيلي مكثّف منذ السبت الماضي.

وقالت رئيسة المفوضية بعدما أجرت محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس «ستزيد المفوضية فورًا حزمة المساعدات الإنسانية لغزة بمبلغ قدره 50 مليون يورو. سيرفع ذلك المجموع إلى أكثر من 75 مليون يورو»، بحسب «فرانس برس».

وحثّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الجمعة، إسرائيل على «تجنب وقوع كارثة إنسانية». وقال لصحفيين «الوضع في غزة وصل إلى مستوى خطير»، مشددًا على أن «النظام الصحي على وشك الانهيار» و«المشارح مكتظة»، وتابع «حتى الحروب لها قواعد».

تدمير 1300 مبنى في قطاع غزة 
وأعلنت الأمم المتحدة، السبت، أن أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة دمرت، بعد أسبوع من القصف الإسرائيلي المركّز. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن «5544 وحدة سكنية» في هذه المباني دمرت فيما أصيبت نحو 3750 وحدة أخرى بأضرار جسيمة إلى حد لم تعد قابلة للسكن.

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ونزح عشرات آلاف الفلسطينيين خلال الساعات الماضية من مدينة غزة في اتجاه جنوب القطاع هربًا من القصف العنيف الذي يشنه الاحتلال على قطاع غزة، ووصل عدد كبير منهم إلى منطقة رفح المحاذية للحدود المصرية، ويحاولون إيجاد ملجأ وأماكن إقامة.

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان غزة بـ«عدم الإبطاء» في مغادرة شمال القطاع، فيما خصص الاحتلال ممرين آمنين لعبور أكثر من مليون نسمة من سكان شمال القطاع باتجاه جنوبه، الأول قرب ساحل غزة والثاني عبر وسط القطاع الفلسطيني الذي يبلغ طوله 40 كيلومترًا.

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