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قتيلان في روسيا جراء حطام طائرة مسيرة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 أكتوبر 2023, 10:07 صباحا
قتيلان في روسيا جراء حطام طائرة مسيرة
صورة ملتقطة في 17سبتمبر 2023 تظهر انطلاق صواريخ روسية باتجاه منطقة خاركيف في أوكرانيا. (أ ف ب)
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أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا فياتشيسلاف غلادكوف فجر الخميس أن شخصين قُتلا جراء سقوط حطام طائرة مسيرة أسقطتها الدفاعات الروسية خلال الليل.

وقال غلادكوف عبر تطبيق تلغرام إن «منظومة الدفاع الجوي في منطقة بيلغورود أسقطت طائرة من دون طيار كانت تقترب من المدينة»، مضيفا «نتيجة لتساقط الحطام اشتعلت النيران في مبنى سكني خاص وأسفر ذلك عن قتيلان وعثرت فرق الطوارئ على جثتي شخصين -هما رجل وامرأة- تحت الأنقاض». حسب وكالة «فرانس برس».

إصابة شخصين بجروح خطرة
وأشار إلى إصابة شخصين آخرين بجروح خطرة نقلا على إثرها إلى المستشفى، موضحا أن الجريحين هما رجل يرقد حاليا في غيبوبة وامرأة أصيبت بارتجاج في المخ وحالتها خطرة، مضيفا «من المحتمل أن يكون هناك طفل تحت الأنقاض، ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة».

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية فجر الخميس على تطبيق تلغرام أن الدفاعات الجوية الروسية أحبطت ليل الأربعاء قرابة الساعة 11:50 (20:50 ت غ) هجوما أوكرانيا بطائرة من دون طيار في منطقة بيلغورود، من دون أن تشير إلى وقوع إصابات أو أضرار.

وكثفت كييف هجماتها بالطائرات المسيرة على الأراضي الروسية منذ بدأت في يونيو الماضي هجوما مضادا لاستعادة أراضِ تسيطر عليها قوات موسكو في شرق أوكرانيا وجنوبها.

وتسببت قذيفة أوكرانية بمقتل مدنيين اثنين الثلاثاء الماضي في منطقة بيلغورود أيضا.

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