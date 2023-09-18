بلغاريا تفحص طائرة مسيرة تحمل متفجرات حطت في أراضيها

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الدفاع البلغارية، الاثنين، إنها أرسلت وحدة خاصة لفحص وتعطيل طائرة مسيرة تحمل مواد متفجرة حطت، مساء الأحد، في بلدة «تيولينوفو» المطلة على البحر الأسود.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن الفريق التابع للدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، سيقرر بعد الفحص كيفية التصرف بشأن الطائرة المسيرة، موضحة أنها أرسلت الفريق بناء على طلب من الحكومة الإقليمية بالمنطقة، وفق وكالة «رويترز».

الطائرة المسيرة مرتبطة بحرب روسيا وأوكرانيا

وقال وزير الدفاع تودور تاجاريف، للصحفيين: «يقيناً، يمكننا أن نفترض أن الطائرة المسيرة مرتبطة بالحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا (...) هذه الحرب ترتبط حتماً بمخاطر متزايدة على أمننا».

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لم يقدم تاجاريف معلومات أكثر تفصيلاً عن المكان، الذي جاءت منه الطائرة المسيرة أو كيفية وصولها إلى بلغاريا.