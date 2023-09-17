قوات الجو الأوكرانية: إسقاط 6 طائرات مسيرة وتدمير سفينة إنزال روسية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إهنات، اليوم الأحد، إسقاط 12 من أصل 16 صاروخا وطائرة من دون طيار أطلقتها روسيا بشكل أساسي في اتجاه منطقة أوديسا الجنوبية خلال ليلة 17 سبتمبر.

وأضاف أن القوات نفسها تمكنت من تدمير سفينة إنزال روسية، بعدما استهدفت روسيا حوض «سيفمورزافود» لبناء السفن في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو، في هجوم ليلي، وفق بيان القوات الجوية الأوكرانية عبر «تلغرام»، الذي نقله موقع جردية «كييف إندبندنت».

وحسب البيان، أسقطت القوات الجوية «كل الطائرات دون طيار الست من طراز شاهد 131/136 التي أطلقتها روسيا، بالإضافة إلى ستة من أصل عشرة صواريخ كروز روسية من طراز Kh-101 وKh-555 وKh-55 ليلة أمس».

في سياق موازٍ، أعلن حاكم أوديسا، أوليه كيبر، استهداف القوات الروسية مستودعا للحبوب، وعددا من المنشآت والبنية التحتية الزراعية الأخرى في منطقة بيريزيفكا دون وقوع إصابات.

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وحسب المسؤول الأوكراني، جرى تفعيل إنذارات الغارات الجوية في مدينة كييف والمناطق الأوكرانية الأخرى في نحو الـ4:30 صباح 17 سبتمبر بالتوقيت المحلي.

موسكو وكييف تسابقان الزمن لحسم الهجوم المضاد قبل حلول الشتاء

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الحرب الروسية - الأوكرانية تصعيدا في عدة جبهات، التي تستعر بمختلف تكتيكات الهجوم بين الطرفين؛ إذ تسابق موسكو وكييف الزمن لحسم الهجوم المضاد قبل حلول فصل الشتاء، مع بلوغ المعارك البحرية ذروة جديدة في البحر الأسود. وبينما أعلن جهاز الاستخبارات والبحرية الأوكرانية استهداف جهاز «دفاع جوي روسي» في القرم، هاجمت القوات الروسية خمسة زوارق أوكرانية، وصعدت هجماتها في جبهات متعددة في دينبرو وخيروسون ومدينة كريفوي، ذلك وسط تكثيف الحراك السياسي للطرفين مع حلفائهما، في ظل تزويد واشنطن أوكرانيا بـ1.25 مليار دولار عبر برنامج للبنك الدولي، ومحاولات غربية لتمكينها في قطاع الطاقة النووية من أجل تقليل اعتمادها على موسكو، تزامنا مع تعاون بوتين عسكريا مع جبهات عدة، وإعلان موسكو سحب النخب الروسية 50 مليار دولار من أصولهم في الأسواق الأوروبية «غير الصديقة».

موسكو تطوق الحدود الأوكرانية بصواريخ «إسكندر» دقيقة التوجيه

وتعدد موسكو جبهات هجماتها على الأراضي الأوكرانية منذ نهاية الأسبوع الماضي. كما تطوق الحدود الأوكرانية بصواريخ «إسكندر» البالستية التكتيكية القصيرة المدى، وكذلك «إس 300»، الملقبة بـ«باتريوت روسيا»، تأسيا بصاروخ باتريوت الأميركي.

وتحتدم المعارك بين الجانبين وسط تحذيرات استخباراتية أمريكية للجانب الأوكراني من أن عدم حسم هجوم الربيع المضاد قبل انتهاء أكتوبر قد يفضي لإحباطه، ولا سيما مع اقتراب فصل الشتاء الذي سيعيق بطبيعة الحال الدعم اللوجستي، ويبطئ العمليات القتالية.