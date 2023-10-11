الاحتلال الإسرائيلي يشكل حكومة طوارئ لإدارة «الحرب» برئاسة نتنياهو وغانتس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس، الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي سيشكل حكومة طوارئ لإدارة الحرب مع حماس.

وجاء في بيان مشترك لنتنياهو وغانتس، أن وزير الدفاع السابق غانتس سينضم إلى نتنياهو ووزير الدفاع الحالي يوآف غالانت في «حكومة إدارة الحرب». وذكر الإعلان أن الحكومة لن تمرر أي قوانين أو تتخذ أي قرارات لا تتعلق بسير الحرب، بحسب «فرانس برس».

وهذا يعني أن الإصلاح القضائي المثير للجدل لن يمضي قدمًا أثناء وجود حكومة الطوارئ. ولم يكن هناك ما يشير إلى أن زعيم المعارضة يائير لابيد وحزبه «يش عتيد» سينضمان إلى الحكومة.

ارتفاع حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي

وارتفعت حصيلة الشهداء في القصف الإسرائيلي في غزة إلى 1055. وطال القصف عشرات المباني السكنية والمصانع والمساجد والمتاجر، وفق ما أفاد رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة سلامة معروف ولم تنج الجامعة الإسلامية في مدينة غزة من القصف.

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كما أعلنت وزارة الصحة في غزة إصابة 5140 شخصًا بجروح مختلفة في القصف الإسرائيلي حتى الظهر.

وأطلقت حركة حماس السبت عملية «طوفان الأقصى» التي توغل خلالها مقاتلوها في مستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة من البحر والبر عبر قطع أجزاء من السياج الحدودي الشائك، ومن الجو عبر المظلات، وتخلله إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل.