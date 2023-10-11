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«حماس» و«الجهاد الإسلامي» تستهدفان جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة بقصف صاروخي مكثف

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 أكتوبر 2023, 04:46 مساء
«حماس» و«الجهاد الإسلامي» تستهدفان جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة بقصف صاروخي مكثف
مقاتلون تابعون لسرايا القدس أمام مجموعة من الصواريخ. (الإنترنت)
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أعلنت حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي» الأربعاء تنفيذ ضربات صاروخية مكثفة على جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة ومطار بن غوريون في الشمال، فيما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي صفارات الإنذار في التجمعات السكانية المحيطة بقطاع غزة. 

وقالت «سرايا القدس» إنها «توجه الآن ضربات صاروخية مكثفة تجاه تل أبيب وأسدود وعسقلان والمدن والمستوطنات في غلاف غزة». وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس أنها «تقصف مطار بن غوريون برشقة صاروخية ردًا على استهداف المدنيين»، بحسب «فرانس برس».

أعلن جيش الاحتلال اليوم الأربعاء مقتل 169 جنديًا وأسر 60 آخرين منذ أطلقت حركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى عملية «طوفان الأقصى» السبت الماضي ردًا على الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة والاقتحامات المتتالية للمسجد الأقصى.

«طوفان الأقصى» تحصد مزيدًا من القتلي في إسرائيل
ونقلت «فرانس برس» عن الناطق باسم جيش الاحتلال دانيال هغاري قوله: «أبلغنا هذا الصباح عائلات 169 جنديًا إسرائيليًا بمقتلهم»، مؤكدًا «الاتصال بعائلات 60 جنديًا أسرتهم عناصر حماس ونقلتهم إلى غزة».

ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 1055
قصف إسرائيلي على الجامعة الإسلامية في غزة
صور جوية تظهر دمارًا هائلًا في غزة جراء استهدافها بالقصف الإسرائيلي (شاهد)

وسبق أن أعلن جيش الاحتلال وقوع 200 قتيل إسرائيلي منذ بدء «طوفان الأقصى» قبل أن يعود ويرفع الحصيلة إلى 1000 قتيل ثم إلى 1200 قتيل وأكثر من 2700 جريح الأربعاء، دون أن يكشف مزيدًا من التفاصيل.

الصحة الفلسطينية: 1078 شهيدًا جراء العدوان الإسرائيلي
وأعنلت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1078 شهيدًا و5314 جريحًا.

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب أن حصيلة الشهداء ارتفعت في قطاع غزة إلى 1055 شهيدًا و5184 مصابًا، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 23 شهيدًا و130 مصابًا، مفيدة بأن نحو 60% من المصابين في قطاع غزة من الأطفال والنساء، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ومع اندلاع عملية «طوفان الأقصى» دخلت محافظات الضفة الغربية في إضراب شامل تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي؛ ما تسبب في شلل مناحي الحياة كافة؛ إذ أقفلت الجامعات والبنوك والمحلات التجارية. في حين أغلقت قوات الاحتلال مداخل محافظة بيت لحم والحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المصلين، وفق «وفا».

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