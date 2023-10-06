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الأمم المتحدة: نوبل السلام تكرم شجاعة الإيرانيات وتصميمهن

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 أكتوبر 2023, 12:05 مساء
الأمم المتحدة: نوبل السلام تكرم شجاعة الإيرانيات وتصميمهن
الإيرانية نرجس محمدي. (الإنترنت)
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قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن جائزة نوبل للسلام التي مُنحت الجمعة للناشطة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان نرجس محمدي، تكرم «شجاعة وتصميم» المرأة الإيرانية.

وأوضحت الناطقة باسم المفوضية إليزابيث ثروسيل في جنيف، «هذا يسلط الضوء حقاً على شجاعة وتصميم النساء في إيران اللاتي يشكلن مصدر إلهام للعالم أجمع»، مضيفة «لقد رأينا شجاعتهن وتصميمهن في مواجهة الأعمال الانتقامية والترهيب والعنف والاعتقالات»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- الإيرانية نرجس محمدي المسجونة في طهران تفوز بجائزة نوبل للسلام

وفازت الناشطة الإيرانية نرجس محمدي، المسجونة في طهران الجمعة بجائزة نوبل للسلام، على ما أعلنت رئيسة لجنة نوبل النروجية بيريت رايس أندرسن في أوسلو.

وقالت بيريت رايس أندرسن، إن الجائزة كافأت الناشطة والصحفية البالغة 51 عاما على «معركتها ضد قمع النساء في إيران وكفاحها من أجل تشجيع حقوق الإنسان والحرية للجميع».

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