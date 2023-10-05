«فرانس برس»: شركة صينية باعت قمري تجسس لـ«فاغنر»

القاهرة - بوابة الوسط

حصلت مجموعة «فاغنر» الروسية على قمرين صناعيين من شركة صينية لدعم «أنشطتها الاستخباراتية» حينما كانت المجموعة تقاتل في أوكرانيا، وفق وثيقة اطلعت عليها وكالة «فرانس برس»

وقالت الوكالة الفرنسية إن المجموعة أبرمت عقد شراء القمرين في نوفمبر العام 2022، مشيرة إلى أن استخدامها الصور الملتقطة في عمليات بأفريقيا.

واستخدمت «فاغنر» القمرين أيضا في «تمردها الفاشل يونيو الماضي»، الذي «مهّد لتفكيك المجموعة» بحكم الأمر الواقع حاليا بعد مقتل مؤسسها يفغيني بريغوجين، وفق ما أفاد مصدر أمني أوروبي لـ«فرانس برس».