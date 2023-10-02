واشنطن: أي انسحاب للقوات الصربية من الحدود مع كوسوفو «مرحّب به»

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الولايات المتحدة، الإثنين، أن أي انسحاب للقوات الصربية من الحدود مع كوسوفو سيكون «إجراء مرحبًا به»، وذلك بعد إعلان بلغراد أنها أعادت مستوى انتشار قواتها إلى «الوضع الطبيعي».

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر «ننتظر تلقي تأكيد لذلك. إذا كان ذلك صحيحًا، فسيكون إجراء مرحبًا به»، وفق «فرانس برس».

عد تحذير من واشنطن، أعلنت صربيا الإثنين أنها «أعادت إلى الوضع الطبيعي» مستوى قواتها على طول الحدود مع كوسوفو التي اتهمتها بالتخطيط «لضم» أراض تابعة لها في الشمال، بعد أسبوع على تجدد أعمال العنف.

الولايات المتحدة تدعو صربيا إلى سحب قوتها

وكانت الولايات المتحدة، الحليفة الرئيسية دوليًا لكوسوفو، حذرت الجمعة من «انتشار عسكري صربي كبير على طول الحدود مع كوسوفو»، داعية صربيا إلى «سحب قواتها»، بحسب «فرانس برس».

من جهته أعلن حلف شمال الأطلسي، الأحد، أن مهمته العسكرية في كوسوفو، التي تضم 4500 جندي، سيتم تعزيزها بـ600 جندي بريطاني، 400 منهم على الأرض في إطار تدريبات. في مواجهة هذه الضغوط، حرص رئيس أركان الجيش الصربي ميلان مويسيلوفيتش، الإثنين، على الطمأنة بالنسبة إلى نوايا بلغراد.

الخط الإداري مع كوسوفو أعيد إلى طبيعته

وقال الجنرال الصربي في تصريح للصحفيين في بلغراد إن «نظام عمل الوحدات ... في المنطقة الأمنية» على طول «الخط الإداري مع كوسوفو أعيد إلى طبيعته». وأضاف «هذا يعني أن عدد الوحدات في هذه المنطقة الأمنية عادي»، موضحًا أنه تم خفض عدد الجنود من 8350 إلى 4500، وذلك بعد أسبوع من اعمال العنف الأخيرة في شمال كوسوفو.

ويصف قادة صربيا الذين لا يعترفون باستقلال الإقليم السابق ذي الغالبية الألبانية في 2008، الحدود مع كوسوفو بأنها «خط إداري». وخلال أعمال العنف الأخيرة في 24 سبتمبر، قتلت مجموعة مقاتلين شرطيًا كوسوفيًا ألبانيًا وأصابت آخر عند حاجز قرب قرية بانسكا بشمال كوسوفو، حيث يشكل الصرب غالبية.

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ثم شنت شرطة كوسوفو عملية واسعة النطاق ضد هذه المجموعة التي لجأت إلى دير تابع للكنيسة الأرثوذكسية الصربية. وقتل ثلاثة من أفرادها واعتقل ثلاثة آخرون. وفر الباقون وبينهم ميلان رادويتشيتش الذي أعلن في بلغراد عبر محاميه أنه نظم وجهز المجموعة بدون علم بلغراد.

تفضيل السلام

الإثنين، صرح رئيس الأركان الصربي أنه «فوجئ بالقلق الكبير الذي أبداه البعض» حيال انتشار القوات الصربية خلال «الأزمة الأمنية» الأخيرة. وأوضح أن الجيش الصربي نشر في ديسمبر 2022 ومايو 2023، خلال «أزمات امنية مماثلة»، 14 ألف جندي في المنطقة نفسها، لافتًا إلى أن القوات الصربية وضعت يومها «في أعلى درجة تأهب»، الأمر الذي لم يحصل الأسبوع الماضي.

من جهته ندد وزير الدفاع الصربي ميلوش فوتسيفيتش بـ«حملة غير مسؤولة» ضد الجيش الصربي وانتشاره، لكنه لمح أيضًا إلى أن القوات الصربية قادرة على اجتياح كوفوسو إذا أمر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بذلك.