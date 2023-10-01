رئيس المالديف الجديد يتعهد بتوحيد الأرخبيل وإعادة التوازن إلى العلاقات بالهند

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الجديد المنتخب في المالديف، محمد مويزو، رغبته في توحيد الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي، بعد فوزه في انتخابات تعهد فيها المرشح المؤيد للتقارب مع الصين بإعادة التوازن إلى العلاقات مع الهند.

وقال مويزو لمؤيديه بعد فوزه السبت «بغض النظر عن انتمائهم السياسي، فإنهم جميعًا مواطنون مالديفيون أمامي». وأضاف «يتمتعون بالحقوق نفسها ويحق لهم المساواة في كل شيء»، بحسب «فرانس برس».

ووفقًا للنتائج التي أصدرتها اللجنة الانتخابية حصل مويزو (45 عامًا) على 54,06% من الأصوات متقدمًا على الرئيس المنتهية ولايته محمد صليح (61 عامًا) الذي أقر فورًا بالهزيمة موجهًا «تهانيه» إلى منافسه عبر منصة «إكس».

انتقال سلس وسلمي للسلطة

وأكد مصدر مقرب من مويزو، الأحد، أنه «بدأ العمل على تشكيل فريقه» مؤكدًا أن الرئيس الجديد «يرغب في انتقال سلس وسلمي». وأعلن صليح الذي سيتولى رئاسة البلاد موقتًا لحين تنصيب خلفه في 17 نوفمبر المقبل، الأحد يوم عطلة رسمية. وبدت شوارع العاصمة ماليه هادئة صباح الأحد.

وكان مويزو أكد العام الماضي لمسؤولين من الحزب الشيوعي الصيني أن عودة حزبه إلى الحكم «ستؤدي إلى فصل آخر من العلاقات القوية بين بلدينا».

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وسارع صليح (61 عامًا) إلى ترميم العلاقات مع نيودلهي بعد فوزه على سلفه عبدالله يمين (2013-2018) الذي اعتمد على الصين في مجال الدعم الدبلوماسي والحصول على قروض لمشاريع بناء.

وفي ديسمبر الماضي، حُكم على الرئيس السابق والمعارض الرئيسي عبدالله يمين بالسجن 11 عاماً بتهمة الفساد وغسل الأموال. ولم يُسمح له بالترشح للرئاسة. ومويزو كان مرشحًا عن حزب يميني.