المالديف تتطلع لتعزيز التعاون مع ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قدمت جزر المالديف، السبت، تهانيها إلى ليبيا لمناسبة الذكرى 71 لاستقلالها الذي يوافق 24 ديسمبر من كل عام، وعبرت عن تطلعها إلى تعزيز التعاون الثنائي.

وقال وزير خارجية المالديف، عبدالله شاهد، عبر حسابه على موقع «تويتر»: «أحر التهاني لوزيرة الخارجية (في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة) نجلاء المنقوش، وحكومة وشعب ليبيا لمناسبة عيد الاستقلال الليبي».

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وعبر الوزير عن تطلع بلاده إلى «تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بينها وبين ليبيا خلال السنوات المقبلة».

وتلقت ليبيا عديد رسائل التهنئة في ذكرى استقلالها تركزت أغلبها على الدعوة إلى إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن خاصة بعد تعذر إجراؤها منذ سنة، فيما تحدثت الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا عن ضرورة اللجوء إلى «آليات بديلة» لم تحددها، حال فشل مجلسي النواب والأعلى للدولة في الاتفاق على قاعدة دستورية وخارطة طريق للخروج من الأزمة.