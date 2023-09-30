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حريق ضخم في خط أنابيب نفط غرب أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 سبتمبر 2023, 08:34 مساء
حريق ضخم في خط أنابيب نفط غرب أوكرانيا
انفجار خط أنابيب بأوكرانيا. (الإنترنت)
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أصيب 3 أشخاص، السبت، إثر اندلاع حريق هائل في خط أنابيب نفط في منطقة إيفانو-فرانكيفسك غرب أوكرانيا. ولم يتم تحديد سبب الحريق، ولكن المعلومات الواردة لوسائل الإعلام المحلية تفيد أن انفجارًا قويًا سبق هذا الحريق.

وقالت خدمة الطوارئ الأوكرانية «في الساعة الخامسة مساء (14,00 ت غ) انفجر خط أنابيب نفط (قطره 150 ملم) قرب قرية ستريمبا في منطقة نادفيرنا»، وأضافت أن الحادث أدى إلى تسرب نفطي على مساحة 100 متر مربع. وتابعت خدمات الطوارئ «تعمل فرق الإسعاف في المكان»، بحسب «رويترز».

من جانب آخر، قال مسؤولون في مناطق بوسط وجنوب أوكرانيا السبت 9/30، إن القوات الجوية الأوكرانية أسقطت 30 من أصل 40 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد أطلقتها روسيا في هجوم خلال الليل على تلك المناطق.

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وطالما استهدفت القوات الروسية البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا؛ إذ تسبب سابقًا في أواخر عام 2022 هجوم صاروخي في تضرر منشآت الطاقة وانقطاع الكهرباء في عدة مناطق بأوكرانيا.

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