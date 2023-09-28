الجيش الأوكراني يعلن تدمير 30 مسيرة روسية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الأوكراني، الخميس، تدمير دفاعاته الجوية أكثر من 30 طائرة مسيرة ليلا خلال هجوم روسي على منطقتي أوديسا وميكولاييف جنوب البلاد.

وقالت الناطقة باسم القيادة العسكرية الجنوبية الأوكرانية ناتاليا غومينوك، إنه جرى اعتراض طائرات دون طيار فوق مناطق ساحلية على البحر الأسود وكذلك في مناطق داخلية، وأضافت على منصة «تلغرام» أن روسيا «لا تتوقف عن الضغط والبحث عن تكتيكات جديدة: أي استخدام هجمات كبيرة»، وفق ما نقل عنها موقع «يورونيوز».

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وتابعت: «الليلة، أُطلقت مجموعات من الطائرات المسيّرة.. عملت الدفاعات الجوية على طول الناحية الجنوبية بأكملها تقريبا - في منطقتي أوديسا وميكولاييف. وأيضا إلى الشمال - استهدفت هجمات العدو وسط أوكرانيا».

وأكدت أنه «يجرى الآن توضيح تداعيات الهجوم، لأنه كان هجوما كبيرا بالفعل .. ومع ذلك، كان عمل الدفاعات الجوية فعالا جدا. وجرى تدمير أكثر من 30 طائرة من دون طيار».

ومنذ يوليو، عندما انسحبت موسكو من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة يتيح شحن الحبوب بشكل آمن عبر البحر الأسود، كثفت روسيا هجماتها على البنية التحتية لتصدير الحبوب في أوكرانيا في منطقتي أوديسا وميكولاييف جنوب البلاد.