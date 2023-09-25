زيلينسكي يعلن وصول أولى دبابات أبرامز الأميركية إلى أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، تسلم دبابات أبرامز الأميركية، ما يعزز قدرات الجيش الأوكراني في هجومه المضاد ضد روسيا.

وقال زيلينسكي، في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، «اخبار جيدة من الوزير (الدفاع) أوميروف.. أبرامز بالفعل في أوكرانيا ونعدها لتعزيز ألويتنا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

والثلاثاء الماضي، أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، في ألمانيا أن أوكرانيا ستحصل «قريبا» على دبابات من طراز «أبرامز» من الولايات المتحدة.

- وزير الدفاع الأميركي: تسليم دبابات أبرامز إلى أوكرانيا قريبا

وقال أوستن في افتتاح اجتماع مجموعة الاتصال حول الدفاع في أوكرانيا «يسعدني أن أعلن أن دبابات أم1 أبرامز التي تعهدت الولايات المتحدة تقديمها ستدخل أوكرانيا قريبا».

وكانت واشنطن وعدت كييف بهذه الدبابات مطلع السنة الحالية في إطار مساعدة قدرها 43 مليار دولار تعهدت الولايات المتحدة تقديمها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.