ستولتنبرغ: أوكرانيا أقرب من أي وقت مضى إلى «ناتو»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، الخميس، أن كييف «أقرب من أي وقت مضى إلى حلف شمال الأطلسي»، وذلك أثناء زيارة مفاجئة إلى أوكرانيا التي تتصدى للغزو الروسي منذ فبراير 2022.

وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي في كييف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن «أوكرانيا حاليا أقرب إلى حلف شمال الأطلسي من أي وقت مضى». من جانبه أكد زيلينسكي أن انضمام كييف إلى الحلف «مسألة وقت»، وفق وكالة «فرانس برس».

وبخصوص الهجوم المضاد، أضاف ستولتنبرغ موجها حديثه إلى زيلينسكي: «اليوم تتقدم قواتكم. إنها تواجه قتالا شرسا، لكنها تتقدم ميدانيا تدريجيا»، وأضاف: «الأوكرانيون يقاتلون من أجل عائلاتهم وحريتهم، وموسكو تقاتل من أجل أوهامها الإمبريالية».