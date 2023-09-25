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الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تنفذان مناورات للتدريب على صد الغواصات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 سبتمبر 2023, 05:57 مساء
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تنفذان مناورات للتدريب على صد الغواصات
الغواصة الهجومية النووية التكتيكية رقم 841 والتي تحمل اسم كيم كون أوك. (الإنترنت)
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بدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، الإثنين، تدريبات بحرية تستمر لثلاثة أيام، وذلك لمواجهة الغواصات والصواريخ بعد أن نشر نظام كيم جونغ أون في وقت سابق من الشهر الجاري غواصة «هجوم نووي تكتيكي».

وقالت البحرية الكورية الجنوبية في بيان، أوردته «بلومبرغ»، إن 9 قطع بحرية من البلدين شاركت في مناورات على القيام بـ«هجوم مضاد» للغواصات وتدريب بالذخيرة الحية، قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية»، بحسب «الشرق». 

«مقدمة لغزو وحرب نووية»
ولطالما انتقدت كوريا الشمالية التدريبات المشتركة بين سول وواشنطن على مدى عقود، ووصفتها بأنها «مقدمة لغزو وحرب نووية». وفي السنوات الأخيرة، صعدت استفزازاتها لتتزامن مع التدريبات، وغالبًا ما تختبر إطلاق الصواريخ الباليستية احتجاجًا على ذلك.

والشهر الماضي، بدأ جيشا الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الجزء الثاني من التدريبات العسكرية المشتركة بينهما «أولتشي فريدوم شيلد». وبحسب وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، جرى إجراء حوالي 30 تدريبًا ميدانيًا مشتركًا متنوعًا، خلال هذه التدريبات لتعزيز قدرات الرد على التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

غواصة «روميو» السوفيتية
وفي الثامن من سبتمبر الجاري، دشنت كوريا الشمالية أول غواصة هجومية نووية تكتيكية قادرة على تنفيذ هجوم نووي تحت الماء، وسط تشكيك من كوريا الجنوبية في قدرات الغواصة، مطالبةً بـ«رد دولي موحد» على برنامج بيونغ يانغ الصاروخي والنووي.

وقال كيم جونغ أون، في كلمة خلال حفل تدشين الغواصة الذي تزامن مع الذكرى الـ75 لتأسيس البلاد، إن «الغواصة الهجومية النووية التكتيكية رقم 841 والتي تحمل اسم البطل كيم كون أوك، وهي الأولى من نوعها، ستؤدي مهمتها القتالية كواحدة من الوسائل الهجومية الأساسية تحت الماء للقوة البحرية للبلاد».

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وذكر أن «الغواصة الهجومية الجديدة من طرازنا الخاص، وهو أمر مرحب به حقًا من قبل جميع أبناء شعبنا»، واصفًا عملية تسليح البحرية بالقطع النووية بـ«المهمة العاجلة في هذا الوقت».

ونقلت وكالة «رويترز» عن محللين توقعهم أن تكون الغواصة النووية الجديدة نسخة مطورة من غواصة «روميو» السوفيتية التي حصلت عليها كوريا الشمالية من الصين في سبعينيات القرن الماضي، وبدأت في إنتاجها محليًا. وأشار المحللون، إلى أن تصميمها، الذي يحتوي على 10 فتحات أنبوبية للإطلاق، يظهر أنها كانت على الأرجح مسلحة بصواريخ باليستية وكروز.

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