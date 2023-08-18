سفن روسية وصينية تنفذ دوريات مشتركة في المحيط الهادي

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، إن سفناً من البحرية الروسية والصينية، تنفذ دوريات مشتركة في المحيط الهادي وتجري تدريبات بحرية في بحر الصين الشرقي.

وأضافت الوزارة، في بيان على تليغرام: «مفرزة من السفن من البحرية الروسية وأسطول جيش التحرير الشعبي الصيني تعمل حالياً في مياه بحر الصين الشرقي، وتحركت لمسافة تزيد عن 6400 ميل بحري منذ بدء الدوريات»، بحسب وكالة «رويترز».

- الصين وروسيا تختتمان مناورات عسكرية مشتركة في بحر اليابان (شاهد)

وفي أواخر يوليو الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا والصين أنهتا مناورات عسكرية مشتركة في بحر اليابان، في خضم توترات مع الدول الغربية.

تقارب في المجال العسكري

وشهدت العلاقات بين البلدين الجارين اللذين تجمعهما رغبة مشتركة في التصدي للهيمنة الأميركية، تقاربًا في المجال العسكري منذ الغزو الروسي لأوكرانيا الذي امتنعت بكين عن إدانته.

ونظمت الصين وروسيا مناورات عدة بين جيشيهما في الأشهر الأخيرة، بهدف تعزيز التنسيق بينهما.