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كوريا الشمالية تجري تدريبا على ضربة نووية تكتيكية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 31 أغسطس 2023, 12:19 صباحا
كوريا الشمالية تجري تدريبا على ضربة نووية تكتيكية
زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة صاروخية. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت كوريا الشمالية أنها أطلقت صاروخين بالستيين قصيري المدى في إطار «تدريب على ضربة نووية تكتيكية»، ردًا على مناورات عسكرية أميركية - كورية جنوبية، وفق ما أفادت الخميس وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وأفادت الوكالة الكورية الشمالية بأن بيونغ يانغ أطلقت هذين الصاروخين ليل الأربعاء في إطار «تدريب على ضربة نووية تكتيكية يحاكي ضربات الأرض المحروقة في مراكز القيادة الرئيسية والمطارات التشغيلية» عبر الحدود في كوريا الجنوبية التي كان جيشها قد أفاد في وقت سابق بإطلاق الصاروخين، بحسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».

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