النيابة البريطانية تتهم 5 بلغاريين بالتجسس لصالح روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

وجهت النيابة البريطانية، اليوم الخميس، تهماً بـ«التجسس لصالح روسيا» لثلاثة رجال وامرأتين يحملون الجنسية البلغارية، وفق «فرانس برس»

واتهمت النيابة رسميًا البلغاريين الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و45 عامًا، بـ«التآمر لجمع معلومات بهدف أن تكون مفيدة بشكل مباشر أو غير مباشر لعدو بغرض يؤثر على أمن ومصالح الدولة» موضحة قيامهم بذلك «بين عامي 2020 و 2023» حسبما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مكتب الادعاء الملكي في بيان.

وأكدت شرطة العاصمة لندن أن أفراد شرطة قسم مكافحة الإرهاب اعتقلوا خمسة أشخاص في فبراير الماضي بموجب قانون الأسرار الرسمية، ووجهت منذ ذلك الحين اتهامات إلى ثلاثة بحيازة وثائق هوية مزورة بنية الاستغلال السيئ.

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ومنتصف أغسطس الماضي، قالت الشرطة البريطانية إنها ألقت القبض على ثلاثة بلغاريين بتهمة التجسس هم : أورلين روسيف (45 عاماً) وبيسير ديزامبازوف (42 عاماً) وكاترين إيفانوفا (31 عاماً.

ووجهت للمحتجزين تهمًا بتزوير وثائق رسمية، بما في ذلك جوازات السفر وبطاقات الهوية الشخصية الأخرى لدول مثل بلغاريا، وبريطانيا، واليونان، وإسبانيا، وإيطاليا، وسلوفينيا، وفرنسا، وكرواتيا، وجمهورية التشيك، دون أن توضح الجهة التي تجسسوا لصالحا حسبما أوردته «فرانس برس» آنذاك.

الشرطة البريطانية (أرشيفية: الانترنت)