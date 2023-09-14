واشنطن تتعهد بالرد على طرد موسكو لدبلوماسيين أميركيين

القاهرة - بوابة الوسط

نددت خارجية الولايات المتحدة، اليوم الخميس، بطرد موسكو اثنين من دبلوماسييها يعملان في العاصمة الروسية، متعهدة بالرد في الوقت المناسب.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر للصحفيين إن هذا الطرد غير المبرر للطقم الدبلوماسي لا أساس له على الإطلاق.